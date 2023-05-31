Минпромторг: первой моделью на бывшем заводе Nissan в Петербурге станет LADA X-Cross 5

Первой моделью, которую в июне начнут производить на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге, станет кроссовер LADA X-Cross 5, следует из материалов Минпромторга РФ. В течение двух лет на предприятии «ЛАДА Санкт-Петербург» планируется начать выпуск еще двух новинок, пишет агентство «РИА Новости».

Как сообщалось ранее, это будут новые модели под брендом LADA в сегментах С и D, включая кроссоверы и седаны. По итогам 2023 года АВТОВАЗ рассчитывает выпустить на площадке в Санкт-Петербурге до 10 тыс. автомобилей LADA, в зависимости от динамики спроса на российском авторынке. В 2025 – 2027 годах производство на предприятии может составить до 50 – 70 тыс. машин в год при наличии позитивного тренда на рынке.

«Мы предполагаем, что кроссовер LADA X-Cross 5 будет представлен в ценовом диапазоне от 1,8 до 2 млн рублей, что, возможно, позволит успешно запустить новый автомобиль в линейке LADA. По нашему мнению, развести этот автомобиль с его китайским аналогом потенциально вероятно за счет преимуществ локальной сборки и, конечно, его комплектации. На российском рынке основными конкурентами для LADA X-Cross 5, несомненно, будут все китайские бренды, которые сейчас активно появляются в дилерской сети, а также кроссовер «Москвич 3», – рассказала агентству «АВТОСТАТ» коммерческий директор ГК «ТрансТехСервис» Юлия Бубнова.

О перспективах LADA X-cross 5 на российском рынке – читайте в нашей рубрике «Вопрос эксперту».

Фото: «Прагматика»