Седан Changan Eado Plus поступил в продажу в России

Российские дилеры Changan начали продажи нового седана Eado Plus. Новинка доступна в двух комплектациях – LX и DLX – стоимостью от 2 млн 209 тыс. 900 рублей и 2 млн 279 тыс. 900 рублей соответственно, сообщает пресс-служба автопроизводителя.
Седан Changan Eado Plus имеет следующие габариты: 4730 мм в длину, 1820 в ширину и 1505 мм в высоту при колесной базе 2700 мм. Под капотом автомобиля установлен 1,4-литровый бензиновый турбодвигатель мощностью 155 л.с. (225 Нм), который работает в сочетании с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двойным сцеплением мокрого типа, передающей тягу на переднюю ось.
Передняя подвеска седана – независимая, типа McPherson с гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости. Задняя подвеска представлена полузависимой торсионной балкой.
Внешний вид Changan Eado Plus отличают резкие выштамповки кузовных панелей, массивная решетка радиатора, острый прищур фар головного света, сдвоенные патрубки выхлопной системы и стремительный силуэт.
По умолчанию автомобиль оснащен светодиодной оптикой, включая фары головного света и дневные ходовые огни, а также стильными двухцветными легкосплавными колесными дисками 16-го диаметра и антенной в виде акульего плавника.
Интерьер представлен комбинированной отделкой из перфорированной экокожи, а панели, включая центральную консоль, изготовлены из мягких тактильных материалов. Мультифункциональное рулевое колесо с адаптивным электроусилителем регулируется по вылету и высоте. На нем же расположены клавиши управления круиз-контролем. Водителю предлагается на выбор 3 режима движения – экономичный, стандартный и спортивный.
Напомним, с начала года у российских дилеров Changan появились лифтбек UNI-V, купе-кроссовер CS85, флагманский кроссовер CS95 и компактный седан Alsvin.
Как ранее стало известно, китайский автопроизводитель Changan расширит линейку в нашей стране до 14 моделей. Как отмечают в компании, это будет самый широкий модельный ряд на российском авторынке. Так, согласно модельному плану Changan, который оказался в распоряжении портала «Китайские автомобили», в нашей стране появятся такие новинки, как седан Raeton PLUS, лифтбек Lamore, кроссоверы CS75 PLUS и UNI-T, пикап Hunter PLUS и электрический кроссовер Avatr 11. При этом новые CS35 PLUS и CS55 PLUS полностью заменят своих предшественников, а старожил российского рынка CS75 FL в этом году наконец покинет линейку. Таким образом, к концу года в ассортименте марки будет 14 моделей, хотя не исключено, что дилеры продолжат продавать и «старые» машины.
Полный список дилеров Changan (и не только) по городам РФ – смотрите здесь.
Фото: Changan