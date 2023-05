Седан Changan Eado Plus поступил в продажу в России

Интерьер представлен комбинированной отделкой из перфорированной экокожи, а панели, включая центральную консоль, изготовлены из мягких тактильных материалов. Мультифункциональное рулевое колесо с адаптивным электроусилителем регулируется по вылету и высоте. На нем же расположены клавиши управления круиз-контролем. Водителю предлагается на выбор 3 режима движения – экономичный, стандартный и спортивный.

Напомним, с начала года у российских дилеров Changan появились лифтбек UNI-V, купе-кроссовер CS85, флагманский кроссовер CS95 и компактный седан Alsvin.

Как ранее стало известно, китайский автопроизводитель Changan расширит линейку в нашей стране до 14 моделей. Как отмечают в компании, это будет самый широкий модельный ряд на российском авторынке. Так, согласно модельному плану Changan, который оказался в распоряжении портала «Китайские автомобили», в нашей стране появятся такие новинки, как седан Raeton PLUS, лифтбек Lamore, кроссоверы CS75 PLUS и UNI-T, пикап Hunter PLUS и электрический кроссовер Avatr 11. При этом новые CS35 PLUS и CS55 PLUS полностью заменят своих предшественников, а старожил российского рынка CS75 FL в этом году наконец покинет линейку. Таким образом, к концу года в ассортименте марки будет 14 моделей, хотя не исключено, что дилеры продолжат продавать и «старые» машины.

Фото: Changan