КАМАЗ локализовал флагманский тягач К5 на 70%

В настоящее время локализация грузовиков поколения К5 составляет более 70%, что превышает средний показатель в мировой практике грузового автомобилестроения (порядка 60%). Как сообщили порталу Inkazan.ru в научно-техническом центре КАМАЗа, некоторые сложные компоненты пока не удалось локализовать в России, завод закупает их у дружественных стран. Это связано с долгим периодом наработки компетенций для создания качественной продукции. На данный момент продолжается работа по достижению стопроцентной локализации производства и поиску замены поставщиков из недружественных стран.

Напомним, в течение 2022 года специалисты компании работали над локализацией импортных комплектующих, была проведена большая работа с альтернативными российскими поставщиками и поставщиками из дружественных стран по замещению более двух тысяч позиций. В результате в феврале 2023 года на автомобильном заводе было запущено серийное производство автомобилей КАМАЗ-54901 на новой компонентной базе, не зависящей от поставок из недружественных стран. В течение года планируется расширить модельный ряд локализованных автомобилей К5 с улучшенными потребительскими характеристиками за счет тяжелых самосвалов КАМАЗ-6595 и КАМАЗ-65951.

В новой версии тягача улучшены технические характеристики. Автомобиль укомплектован доработанными системами охлаждения, нейтрализации, электрооборудования, бортовой информационной системой, подвеской кабины и всего большегруза. На новом автомобиле К5 заменены автоматическая коробка передач, ведущий мост, пневматическая система, другие узлы. Кроме того, у обновленной модели улучшена плавность хода, снижен расход топлива. Также предусмотрен дополнительный шумоизолирующий слой на дверях кабины – он обеспечит более комфортные условия для водителя.

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Фото: КАМАЗ