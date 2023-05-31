«СОЛЛЕРС» перезапустит завод во Владивостоке с участием китайских партнеров

Компания «СОЛЛЕРС», которая в декабре прошлого года выкупила долю Mazda в паритетном совместном предприятии с японским автопроизводителем, перезапустит завод во Владивостоке с участием китайских партнеров. Об этом сообщил губернатор Приморского края Олег Кожемяко, пишет агентство «ТАСС». Запуск новой линии ориентировочно должен состояться в августе 2023 года.

Напомним, в начале ноября 2022 года компания Mazda объявила об уходе с российского рынка и передаче группе «СОЛЛЕРС» своей доли в паритетном СП по выпуску автомобилей японской марки на заводе «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» во Владивостоке. Сделка совершена за символическую стоимость в 1 евро и предполагает опцион на выкуп японским автопроизводителем доли в СП в течение следующих 3 лет. После того, как «СОЛЛЕРС» консолидировал 100% долей ООО «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус», СП было переименовано в ООО «Автомобильные индустриальные технологии» (АИТ).

Напомним, совместное предприятие компаний Mazda Motor и «СОЛЛЕРС» было создано на принципах партнерства 50/50 в 2012 году. Проектная мощность завода «Мазда Соллерс» во Владивостоке позволяет выпускать 100 тыс. автомобилей в год. Объем инвестиций в проект составил около 10 млрд рублей. На предприятии во Владивостоке выпускались полноразмерный кроссовер Mazda CX-9, кроссовер Mazda CX-5 и седан Mazda6.

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Фото: «Мазда Соллерс»