В России появились новые кроссоверы Kia Telluride за 6,3 млн рублей

Один из дилеров привез в Россию партию новых кроссоверов Kia Telluride. Официально эта модель в нашу страну не поставляется. Стоимость автомобилей 2023 года выпуска составляет 6,3 млн рублей, пишет «Российская газета».

Семиместный кроссовер Kia Telluride оснащается бензиновым атмосферным двигателем V6 3,8 л мощностью 295 л.с., который работает в сочетании с 8-ступенчатым «автоматом» и системой полного привода. В оснащение модели, помимо прочего, входят аудиосистема Harman/Kardon, 20-дюймовые диски, вентиляция и подогрев сидений первого и второго ряда, двойные стекла, активный круиз-контроль, люк и др.

Kia Telluride 2023 модельного года получил новый кокпит – единую панель экранов приборной панели и мультимедиа диагональю 12,3 дюйма каждый. Дефлекторы по центру стали уже, от аналоговых органов управления отказываться не стали и даже не решились минимизировать их количество. Рулевое колесо осталось прежним, единственное отличие – рисунок рельефа центральной части: вместо круга теперь трапеция.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», у российских дилеров появился новый седан Kia K8, который ранее в нашей стране официально не был представлен. Новинка предлагается в двух комплектациях – Signature и Platinum – по цене от 5 млн 960 тыс. до 6 млн 370 тыс. рублей.

Фото: Kia