Livan намерен занять 4 - 5% российского авторынка к концу 2024 года

Китайская марка Livan к концу 2024 года рассчитывает занять 4 - 5% российского авторынка. Об этом в интервью порталу Drom.ru заявил исполнительный директор «Ливэн Моторс Рус» г-н Кун Шуай.

«К концу 2023 года хотим занять 1 - 1,5% рынка новых легковых автомобилей в России, а к концу 2024-го - уже 4 - 5%. Если верить прогнозам и в следующем году будет продано от 800 тысяч машин до миллиона, то наша доля в диапазоне от 32 тысяч до 40 тысяч вполне себе реальна», - сказал он.

На сегодняшний день модельный ряд Livan в России включает компактный кроссовер X3 Pro, который представляет собой перелицованную версию автомобиля Geely Vision X3 актуального поколения. Стоимость модели составляет от 1 млн 879 тыс. 900 рублей, при этом со второго полугодия помимо вариатора для X3 Pro будет доступна механическая коробка передач.

Кроме того, в июле у российских дилеров появятся еще две новинки – седан S6 Pro и среднеразмерный кроссовер X6 Pro. Это перелицованные автомобили Geely Emgrand L и Vision X6 Pro с двигателями внутреннего сгорания, поскольку аналогичных моделей в Китае у марки нет.

Фото: Drom.ru