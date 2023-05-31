LADA Vesta NG получит два новых цвета

АВТОВАЗ до конца 2023 года представит два новых цвета для модели LADA Vesta NG, рассказал паблику No Limits директор производственных проектов АВТОВАЗа Олег Груненков.

Один из цветов – коричневый металлик, который в оригинальной вазовской спецификации называется Coriander, тип второго колера в компании пока не раскрывают, давая понять, что все зависит от стабильности поставок этой эмали.

Внешний вид рестайлинговой LADA Vesta отличается новым дизайном радиаторной решетки, новой полностью светодиодной оптикой и более рельефным дизайном бамперов. Что касается интерьера, на передней панели и подлокотниках применено мягкое покрытие. Изменены кнопки и органы управления. Повышена практичность салона, в частности, на обивке задних дверей появились карманы под напитки, а для переднего пассажира предусмотрена ниша для мобильного телефона, который можно подзарядить от отдельной USB-розетки.

Напомним, АВТОВАЗ начал серийный выпуск LADA Vesta NG на производственной площадке в Тольятти в начале марта. С момента перезапуска производства выпущен необходимый запас из более 6,5 тыс. автомобилей, которые в ближайшее время начнут поступать в дилерскую сеть LADA, насчитывающую 308 салонов. Флагманская модель будет доступна в четырех комплектациях – Comfort, Life, Enjoy и Techno – по цене от 1 млн 239 тыс. 900 рублей до 1 млн 689 тыс. 900 рублей.

«Не думаю, что выпуск рестайлинговой Vesta позволит АВТОВАЗу серьезно увеличить свою долю. Все-таки причины ее снижения – это, в том числе, активный выход на рынок китайских брендов. Поэтому какое-то незначительное увеличение доли будет, но, скорее, мы увидим перераспределение внутри текущих объемов продаж LADA, и Vesta просто отберет часть доли у Granta. Безусловно, новинка спровоцирует определенный интерес к бренду. Особенно, если автовазовцы смогут запустить качественную маркетинговую кампанию», – комментирует директор по маркетингу и ИТ Группы компаний «Петровский» Сергей Новосельский.

По мнению руководителя пресс-службы агентства «АВТОСТАТ» Азата Тимерханова, в нынешних условиях конкурентами LADA Vesta NG могут быть только китайские модели, которые официально поставляются в Россию.

«Прежде всего, это седаны Kaiyi E5, BAIC U5 Plus, Changan Alsvin. Но объявленная минимальная цена новой «Весты» оказывается заметно ниже, чем у конкурентов, поэтому пересечься с ними она может только в более дорогих версиях. Это будет одним из главных преимуществ отечественной модели. Помимо этого, на ее стороне будет играть и разнообразие кузовов – не только седан, но и универсал, а также кросс-версия. А вот среди недостатков на первом этапе можно назвать более слабый и древний двигатель (8-клапанный на 90 л.с.) и отсутствие автоматической КП. Но со временем эти «минусы» устранят, поэтому LADA Vesta NG имеет очень хорошие шансы вернуться в число лидеров российского авторынка. Вряд ли она скинет с первого места «Гранту», но отобрать часть покупателей у нее все же сможет», – резюмирует эксперт.

О том, какие модели станут основными конкурентами рестайлинговой LADA Vesta, – читайте в нашей рубрике «Вопрос эксперту».

Фото: No Limits