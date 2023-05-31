LADA Vesta NG получит два новых цвета | АВТОСТАТ

LADA Vesta NG получит два новых цвета

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LADA Vesta NG получит два новых цвета

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АВТОВАЗ до конца 2023 года представит два новых цвета для модели LADA Vesta NG, рассказал паблику No Limits директор производственных проектов АВТОВАЗа Олег Груненков.

Один из цветов – коричневый металлик, который в оригинальной вазовской спецификации называется Coriander, тип второго колера в компании пока не раскрывают, давая понять, что все зависит от стабильности поставок этой эмали.

Внешний вид рестайлинговой LADA Vesta отличается новым дизайном радиаторной решетки, новой полностью светодиодной оптикой и более рельефным дизайном бамперов. Что касается интерьера, на передней панели и подлокотниках применено мягкое покрытие. Изменены кнопки и органы управления. Повышена практичность салона, в частности, на обивке задних дверей появились карманы под напитки, а для переднего пассажира предусмотрена ниша для мобильного телефона, который можно подзарядить от отдельной USB-розетки.

Напомним, АВТОВАЗ начал серийный выпуск LADA Vesta NG на производственной площадке в Тольятти в начале марта. С момента перезапуска производства выпущен необходимый запас из более 6,5 тыс. автомобилей, которые в ближайшее время начнут поступать в дилерскую сеть LADA, насчитывающую 308 салонов. Флагманская модель будет доступна в четырех комплектациях – Comfort, Life, Enjoy и Techno – по цене от 1 млн 239 тыс. 900 рублей до 1 млн 689 тыс. 900 рублей.

«Не думаю, что выпуск рестайлинговой Vesta позволит АВТОВАЗу серьезно увеличить свою долю. Все-таки причины ее снижения – это, в том числе, активный выход на рынок китайских брендов. Поэтому какое-то незначительное увеличение доли будет, но, скорее, мы увидим перераспределение внутри текущих объемов продаж LADA, и Vesta просто отберет часть доли у Granta. Безусловно, новинка спровоцирует определенный интерес к бренду. Особенно, если автовазовцы смогут запустить качественную маркетинговую кампанию», – комментирует директор по маркетингу и ИТ Группы компаний «Петровский» Сергей Новосельский.

По мнению руководителя пресс-службы агентства «АВТОСТАТ» Азата Тимерханова, в нынешних условиях конкурентами LADA Vesta NG могут быть только китайские модели, которые официально поставляются в Россию.

«Прежде всего, это седаны Kaiyi E5, BAIC U5 Plus, Changan Alsvin. Но объявленная минимальная цена новой «Весты» оказывается заметно ниже, чем у конкурентов, поэтому пересечься с ними она может только в более дорогих версиях. Это будет одним из главных преимуществ отечественной модели. Помимо этого, на ее стороне будет играть и разнообразие кузовов – не только седан, но и универсал, а также кросс-версия. А вот среди недостатков на первом этапе можно назвать более слабый и древний двигатель (8-клапанный на 90 л.с.) и отсутствие автоматической КП. Но со временем эти «минусы» устранят, поэтому LADA Vesta NG имеет очень хорошие шансы вернуться в число лидеров российского авторынка. Вряд ли она скинет с первого места «Гранту», но отобрать часть покупателей у нее все же сможет», – резюмирует эксперт.

О том, какие модели станут основными конкурентами рестайлинговой LADA Vesta, – читайте в нашей рубрике «Вопрос эксперту».

Фото: No Limits

Источник: АВТОСТАТ

Теги: автовазновинкиladalada vesta

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