Автозавод «Москвич» регистрирует товарный знак для нового кроссовера «Москвич 5»

Автомобильный завод «Москвич» подал заявку на регистрацию товарного знака «Москвич 5». Предполагается, что под этим названием до конца 2023 года появится новый кроссовер, который станет перелицованной версией модели JAC X6 или JAC X7.

Как пишет «Российская газета», в сентябре в продаже появится новый лифтбек «Москвич 6». Напомним, в ноябре прошлого года автомобильный завод «Москвич» начал серийное производство кроссовера «Москвич 3», а в декабре на конвейере предприятия появилась его электрическая версия под названием «Москвич 3e».

По итогам четвертой недели мая (21-я в 2023 году) в России было реализовано 522 новых автомобиля «Москвич». Как сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*, это позволило отечественному бренду впервые попасть в ТОП-10 российского рынка.

Полный список дилеров «Москвича» (и не только) по городам РФ – смотрите здесь.

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: «АВИЛОН»