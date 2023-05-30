Седаны Changan Alsvin появились у российских дилеров

Российские дилеры Changan начали получать новые седаны Alsvin. Продажи этой модели начнутся уже в июне, пишет «Российская газета».

Новинка будет доступна в двух комплектациях – LX и DLX – по цене 1 млн 649 тыс. 900 рублей и 1 млн 709 тыс. 900 рублей соответственно. Таким образом, Changan Alsvin станет самым доступным китайским седаном в нашей стране.

В стандартное оснащение модели входят фары головного света проекционного типа, светодиодные дневные ходовые огни, наружные зеркала заднего вида с интегрированными повторителями сигнала поворота и функцией обогрева, а также легкосплавные колесные диски и стильная антенна в виде акульего плавника.

Кроме того, автомобиль оборудован мультифункциональным рулевым колесом с электроусилителем, иммобилайзером, центральным замком с дистанционным управлением, датчиком освещения, электрическими стеклоподъемниками, кондиционером, круиз-контролем, ассистентом при парковке, камерой заднего вида, а также мультимедийно-развлекательным комплексом, представленным 7-дюймовым сенсорным дисплеем с интуитивно понятным интерфейсом, системой Hands Free и Bluetooth-модулем.

Помимо прочего, новый седан Changan Alsvin оснащен системой вызова экстренных служб «ЭРА-ГЛОНАСС», функцией дистанционного открывания багажника, салонным зеркалом заднего вида с антибликовым покрытием и антизатемнением, энергопоглощающей рулевой колонкой, регулирующейся по высоте, функцией автоматической блокировки дверей при начале движения и их разблокировки при аварии. Для безопасности маленьких пассажиров предусмотрен специальный детский замок, а на втором ряду кресел установлено крепление стандарта Isofix.

Дополнительный комфорт в дороге обеспечивают подлокотник с удобным боксом для хранения, розетка 12В, подстаканники и отсеки для бутылок, акустическая система с четырьмя динамиками, а также функция активного шумоподавления. Кресло водителя настраивается в шести направлениях, а пассажира – в четырех. Эргономичные регулируемые подголовники оснащены механизмом травмобезопасного демпфирования.

За защиту водителя и пассажиров отвечают фронтальные подушки безопасности, антиблокировочная система тормозов, электронная система курсовой устойчивости, а также ассистент помощи при движении на склоне. Седан Changan Alsvin в комплектации DLX также располагает камерой бокового обзора, датчиками давления в шинах, системой Start-Stop и люком в крыше.

Седан Changan Alsvin третьего поколения имеет следующие габариты: 4390 мм в длину, 1725 мм в ширину и 1490 мм в высоту при колесной базе 2535 мм. Под капотом автомобиля установлен 1,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 107 л.с. (145 Нм), который работает в сочетании с 5-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двойным «мокрым» сцеплением, передающей тягу на переднюю ось. Передняя подвеска – независимая, типа McPherson, задняя – торсионная балка с гидравлическими амортизаторами.

Внешний вид Changan Alsvin отличают граненый капот, рубленные линии кузовных панелей, заостренная головная оптика и массивная решетка радиатора, соединенная воедино с рельефным бампером. Интерьер автомобиля получил комбинированную отделку из высококачественной экокожи с контрастной строчкой.

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Фото: Changan