Стали известны подробности о двигателях новой LADA Vesta

Новая LADA Vesta NG на старте продаж получит два разных двигателя 1,6 л мощностью 90 и 106 л.с., но в перспективе будет и третий – 16-клапанный «атмосферник» объемом 1,8 л. Об этом порталу «Автоновости дня» сообщил руководитель проекта LADA Vesta Олег Груненков.

По его словам, 1,8-литровый мотор появится у «Весты» в доработанном виде, но ждать его стоит не ранее первого квартала 2024 года. В паре с ним будет работать новый китайский вариатор, который, как утверждается, выдерживает больший крутящий момент, чем аналогичная коробка от Renault, способная «переварить» максимум 155 Нм.

«Мы уже определили поставщика новой трансмиссии – она выдерживает больший момент, чем «реновская» трансмиссия с ее максимумом 155 Нм. У нашего 1,8-литрового двигателя пик крутящего момента составляет 175 Нм, и выбранная нами CVT его «переварит», – заявил Олег Груненков.

Напомним, в настоящее время для стандартной LADA Vesta NG на выбор предлагается два двигателя: восьмиклапанный ВАЗ-11182 объемом 1,6 л, мощность которого составляет 90 л.с. и 143 Нм крутящего момента, и более производительный 16-клапанный, имеющий отдачу 106 л.с. и 148 Нм. Оба мотора работают в сочетании с 5-ступенчатой механической коробкой передач.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», АВТОВАЗ раскрыл все цены и комплектации новой LADA Vesta NG, которая поступит в продажу в ближайшее время. Флагманская модель будет доступна в четырех комплектациях – Comfort, Life, Enjoy и Techno – по цене от 1 млн 239 тыс. 900 рублей до 1 млн 689 тыс. 900 рублей.

Внешний вид рестайлинговой LADA Vesta отличается новым дизайном радиаторной решетки, новой полностью светодиодной оптикой и более рельефным дизайном бамперов. Что касается интерьера, на передней панели и подлокотниках применено мягкое покрытие. Изменены кнопки и органы управления. Повышена практичность салона, в частности, на обивке задних дверей появились карманы под напитки, а для переднего пассажира предусмотрена ниша для мобильного телефона, который можно подзарядить от отдельной USB-розетки.

По мнению руководителя пресс-службы агентства «АВТОСТАТ» Азата Тимерханова, в нынешних условиях конкурентами LADA Vesta NG могут быть только китайские модели, которые официально поставляются в Россию.

«Прежде всего, это седаны Kaiyi E5, BAIC U5 Plus, Changan Alsvin. Но объявленная минимальная цена новой «Весты» оказывается заметно ниже, чем у конкурентов, поэтому пересечься с ними она может только в более дорогих версиях. Это будет одним из главных преимуществ отечественной модели. Помимо этого, на ее стороне будет играть и разнообразие кузовов – не только седан, но и универсал, а также кросс-версия. А вот среди недостатков на первом этапе можно назвать более слабый и древний двигатель (8-клапанный на 90 л.с.) и отсутствие автоматической КП. Но со временем эти «минусы» устранят, поэтому LADA Vesta NG имеет очень хорошие шансы вернуться в число лидеров российского авторынка. Вряд ли она скинет с первого места «Гранту», но отобрать часть покупателей у нее все же сможет», – резюмирует эксперт.

О том, какие модели станут основными конкурентами рестайлинговой LADA Vesta, – читайте в нашей рубрике «Вопрос эксперту».

Фото: АВТОВАЗ