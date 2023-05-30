FAW официально объявил комплектации и стоимость кроссовера Т99 в России

Компания FAW объявила цены на новый среднеразмерный кроссовер FAW Bestune Т99, который поступит в продажу в июне этого года. Новинка будет доступна в двух комплектациях – Exclusive и Luxury – стоимостью 2 млн 950 тыс. рублей и 3 млн 040 тыс. рублей соответственно, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Версия Exclusive в себя такие опции, как двухзонный климат-контроль, круиз-контроль, датчик света, датчик дождя, электропривод крышки багажника, обогрев и вентиляция сидений, автоматическое смещение сиденья водителя при посадке в автомобиль, система кругового обзора 360, передние и задние датчики парковки, система управления спуском на уклоне, передние боковые подушки и шторки безопасности, фронтальная подушка безопасности, светодиодные комбинированные фары и дневные ходовые огни.

В комплектации Luxury также доступны системы предупреждения о лобовом столкновении и автоматического аварийного торможения, системы предупреждения о выходе за пределы полосы движения и удержания на ней, распознавания дорожных знаков и усталости водителя, ассистент смены полосы движения, мониторинг слепых зон, интеллектуальное управление фарами, интеллектуальный ограничитель скорости, адаптивный круиз-контроль.