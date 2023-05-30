FAW официально объявил комплектации и стоимость кроссовера Т99 в России

Компания FAW объявила цены на новый среднеразмерный кроссовер FAW Bestune Т99, который поступит в продажу в июне этого года. Новинка будет доступна в двух комплектациях – Exclusive и Luxury – стоимостью 2 млн 950 тыс. рублей и 3 млн 040 тыс. рублей соответственно, сообщает пресс-служба автопроизводителя.
Версия Exclusive в себя такие опции, как двухзонный климат-контроль, круиз-контроль, датчик света, датчик дождя, электропривод крышки багажника, обогрев и вентиляция сидений, автоматическое смещение сиденья водителя при посадке в автомобиль, система кругового обзора 360, передние и задние датчики парковки, система управления спуском на уклоне, передние боковые подушки и шторки безопасности, фронтальная подушка безопасности, светодиодные комбинированные фары и дневные ходовые огни.
В комплектации Luxury также доступны системы предупреждения о лобовом столкновении и автоматического аварийного торможения, системы предупреждения о выходе за пределы полосы движения и удержания на ней, распознавания дорожных знаков и усталости водителя, ассистент смены полосы движения, мониторинг слепых зон, интеллектуальное управление фарами, интеллектуальный ограничитель скорости, адаптивный круиз-контроль.
Среднеразмерный кроссовер D-класса FAW Bestune Т99 имеет следующие габариты: 4800 в длину, 1915 в ширину и 1685 мм в высоту при колесной базе 2870 мм. Под капотом автомобиля установлен безальтернативный турбированный 2-литровый бензиновый двигатель мощностью 218 л.с., который работает в сочетании с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач и передним приводом. Расход топлива в смешанном режиме составляет 7,9 л на 100 км, разгон до 100 км/ч занимает 8,6 секунды.
Новинка станет четвертой моделью марки, официально представленной в России, в дополнение к кроссоверам Bestune T77 и Т55, а также лифтбеку Bestune В70. Как заявил ранее директор по продажам и техническому обслуживанию «ФАВ-Восточная Европа» Сергей Ворновский, компания ставит перед собой цель выйти на уровень продаж в 6 тыс. автомобилей в год, а также планирует вывести на российский рынок еще несколько новых моделей.
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Фото: FAW