Немногим более трети реализованных кроссоверов OMODA C5 были оснащены полным приводом. Об этом сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*.

Так, рассмотрев статистику продаж этой модели за четыре недели мая (с 1 по 28 число) эксперты выяснили, что на долю полноприводных версий пришлось 34,5% от общего объема реализации. При этом в разбивке по неделям этот показатель колеблется от 31% до 37%. Иными словами, каждый третий продаваемый кроссовер OMODA C5 – с полным приводом. Соответственно, оставшаяся часть – это переднеприводные версии.

Больше всего полноприводных кроссоверов OMODA C5 было реализовано в столице страны – на долю Москвы приходится 15,6% от их общего количества. Следом идет соседнее Подмосковье (9,9%), от которого немного отстает Санкт-Петербург (9,2%). В ТОП-5 здесь также попали Краснодарский край (8,6%) и Воронежская область (3,2%).

Об особенностях модели OMODA C5 AWD, ее преимуществах и недостатках, сравнении с конкурентами – подробно читайте в нашей специальной рубрике «Тест-драйв 7D».

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: OMODA