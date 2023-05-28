Минпромторг намерен поменять систему оценки уровня локализации автомобилей

Минпромторг РФ готовит изменения в постановление № 719, которое регламентирует порядок локализации промпродукции, производимой в России. Как пишет газета «Ведомости», эти изменения предполагают перераспределение баллов в рамках системы оценки локализации автотранспортных средств от сварки, окраски и штамповки кузовных деталей машин в пользу автокомпонентов.

По данным источников, Минпромторг хочет снизить количество баллов за сварку и окраску и дать больше баллов за локализацию компонентов. Соответствующий пакет поправок в механизм балльной оценки обсуждается Минпромторгом совместно с отраслевым сообществом, подтверждает представитель ведомства. По его словам, это делается для создания условий, стимулирующих оперативное освоение производства критически важных для отечественного автомобилестроения комплектующих. Но говорить об окончательно сформированной и утвержденной позиции пока рано, подчеркивает он.

При этом ведомство не планирует отказываться от уже действующих программ поддержки предприятий отрасли, направленных на развитие производства автокомпонентов, говорит представитель Минпромторга. Среди них программа по субсидированию затрат на реинжиниринг, программа «Автокомпоненты» и кластерная инвестиционная платформа.

В отрасли готовящиеся изменения воспринимают негативно: по мнению некоторых автопроизводителей, Минпромторг так пытается простимулировать их развивать компонентную отрасль, но машины от этого не станут более современными. В то же время данные изменения затруднят получение полного возмещения за утильсбор и в итоге вынудят производителей поднять цены на машины. Кроме того, это осложнит автозаводам участие в госзакупках.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», правительство РФ одобрило продление специнвестконтрактов в автопроме до конца 2033 года. Напомним, с соответствующей инициативой ранее выступал Минпромторг РФ. В министерстве отмечали, что такие меры позволят скорректировать сроки окупаемости инвестпроектов и повысить стабильность условий их реализации. Также, по мнению Минпромторга, это позволит обеспечить создание 10-летнего горизонта планирования, увеличив привлекательность российского автопрома с точки зрения инвестиций в его развитие.

Инструмент специнвестконтрактов работает в России с 2015 года, он подразумевает вложения инвесторов в экономику страны в обмен на неухудшение условий ведения бизнеса и налоговые льготы. СПИК заключен со всеми крупнейшими российскими и иностранными автоконцернами, имеющими собственную производственную площадку в стране.

Фото: АВТОВАЗ