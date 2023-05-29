Tesla Model Y в 1 квартале 2023 года стала бестселлером мирового авторынка

Электрический кроссовер Tesla Model Y в первом квартале 2023 года стал самой продаваемой моделью на мировом авторынке, обогнав Toyota Corolla и RAV4. Это первый случай в истории, когда мировым бестселлером стал электромобиль, пишет агентство «Интерфакс».

Согласно данным исследовательской компании JATO Dynamics, за отчетный период в мире было реализовано 267,2 тыс. электрокроссоверов Model Y против 256,4 тыс. седанов Toyota Corolla и 214,7 тыс. кроссоверов Toyota RAV4. При этом цена Model Y начинается с 47 тыс. 490 долларов, тогда как базовая версия Corolla предлагается за 21 550 долларов, а RAV4 стоит от 27 575 долларов.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», мировые продажи электромобилей в первом квартале 2023 года выросли на четверть и превысили 2,3 млн единиц. При этом доля электромобилей в общих продажах машин достигла 18% против 14% по итогам 2022 года, гласят данные Международного энергетического агентства (IEA). Согласно прогнозу, реализация электромобилей в мире ускорится во втором полугодии и к концу года достигнет 14 млн единиц (+40% к прошлому году). Количество электромобилей на мировых дорогах в 2022 году выросло на 60% и превысило 26 млн единиц.

Фото: Tesla