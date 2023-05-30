ТОП-10 регионов РФ по продажам самосвалов

За 4 месяца 2023 года в нашей стране было реализовано 14,5 тыс. новых самосвалов. Как сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*, это в 2,2 раза больше, чем за тот же период прошлого года. Также эксперты составили рейтинг регионов с наибольшими продажами таких автомобилей.

Возглавляет его Московская область, в которой с января по апрель было продано 1015 новых самосвалов. Второе место занимает Татарстан (780 шт.), от которого немного отстает Москва (773 шт.). Замыкают пятерку лидеров два южных субъекта РФ – Краснодарский край и Ростовская область (696 и 551 шт. соответственно).

Кроме перечисленных, в ТОП-10 российских регионов по объемам продаж новых самосвалов попали Башкортостан (534 шт.), Иркутская область (522 шт.), Свердловская область (442 шт.), Красноярский край (439 шт.) и Кемеровская область (435 шт.).

О том, что происходит на рынке коммерческой техники в России, читайте здесь.

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: Shacman