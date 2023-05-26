FAW привезет в Россию рестайлинговый кроссовер Bestune T99

Компания FAW изменила свои планы и решила привезти в Россию рестайлинговый кроссовер Bestune T99. Об этом свидетельствует изображение обновленного флагмана с пометкой «Скоро в продаже», которое появилось на официальном сайте китайской марки. Новинка станет четвертой моделью марки, официально представленной в России, в дополнение к кроссоверам Bestune T77 и Т55, а также лифтбеку Bestune В70.

Как пишет портал «Китайские автомобили», флагманский FAW Bestune T99 будет доступен в России в двух комплектациях – Exclusive и Luxury – стоимостью 2 млн 950 тыс. рублей и 3 млн 040 тыс. рублей соответственно.

В базовое оснащение модели входят 20-дюймовые колесные диски, полностью светодиодная оптика, электропривод и обогрев зеркал заднего вида, кожаная обивка салона, панорамный люк с электроприводом, атмосферная подсветка салона, 6 подушек безопасности, штатная противоугонная система, бесключевой доступ, круиз-контроль, система помощи на подъеме/уклоне, ESP, ABS, BA, EBD, TCS, электропривод крышки багажника, обогрев и вентиляция передних сидений, запуск двигателя кнопкой, система кругового обзора 360 с передними и задними датчиками парковки, двухзонный климат-контроль, датчики дождя и света, двойная панель управления с 12-дюймовой «приборкой» и 12,3-дюймовым центральным HD экраном.