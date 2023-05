«Автотор» и BAIC подписали соглашение о технологическом сотрудничестве

Калининградский завод «Автотор» и китайский автоконцерн BAIC подписали соглашения, определяющие дальнейшие планы сотрудничества по стратегическим направлениям развития.

Стороны договорились о перспективах расширения технологического сотрудничества по ряду проектов, реализуемых «Автотором», сообщает пресс-служба прелприятия. Достигнутые договоренности касаются взаимодействия китайского и российского автопроизводителей как в рамках действующего производства продукции BAIC , так и разработок в области создания новых продуктов – автомобилей с электрическими, газовыми и гибридными силовыми установками, а также создания производств автокомпонентов на производственной площадке «Автотора».

Согласно подписанным документам, определен план совместной работы инженерно-технических групп и условия предоставления технологической поддержки со стороны китайских специалистов, обмена технической информацией, внедрения передовых разработок и решений для автомобильного производства, а также производства автокомпонентов на предприятиях «Автотора» в Калининграде. Стороны подтвердили намерение разработать программу локализации по этим направлениям.

На сегодняшний день специалисты «Автотора» и BAIC уже приступили к реализации ранее утвержденного плана технологической подготовки для перехода на полный цикл производства (сварка, окраска, сборка) по ряду моделей бренда, выпускаемых на калининградском заводе.

Напомним, в начале апреля «Автотор» начал производство кроссовера BAIC X35 и седана U5 plus, которые поступят в продажу в июне 2023 года по цене от 1,7 млн рублей. Следующей новинкой BAIC станет рамный внедорожник BJ40 Plus стоимостью 3 млн 759 тыс. 900 рублей. До конца года 2023 года у российских дилеров BAIC также появятся кроссоверы X7 и X55, полноразмерный рамный внедорожник BJ60, а также электромобиль на базе седана U5 plus.

На текущий момент производство осуществляется в режиме промышленной сборки на базе сваренного и окрашенного кузова с частичной локализацией компонентов первого уровня. На основании достигнутых договоренностей на первом этапе прорабатывается план локализации следующих компонентов: аккумуляторные батареи, стекла, бамперы,бачки омывателей, диски и шин, сиденья, выхлопные системы и другие. С 2024 года планируется наладить производство по полному циклу со сваркой и окраской кузовов с последующей локализацией лакокрасочных материалов и штамповки.

Официальным дистрибутором BAIC является компания ООО «БАИК Рус», привлеченная для организации продаж автомобилей, запасных частей, компонентов и аксессуаров, продвижения бренда, организации послепродажного сервисного и гарантийного обслуживания на территории России.

«Широкий модельный ряд бренда BAIC, большое количество различных опций даже в базовых комплектациях, адекватное ценообразование, безусловно, заинтересуют российских покупателей. Особенно с учетом того, что автомобили бренда будут представлены сразу в нескольких сегментах, что позволит сократить дефицит машин в кузовах «седан» и «лифтбек», а также, возможно, положительно отразится на удержании цен в этих сегментах за счет роста конкуренции», – комментирует руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса FRESH Денис Решетников.

Фото: «Автотор»