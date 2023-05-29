С 1 июня ужесточат правила ввоза в страну автомобилей. Как это отразится на рынке?

В России с 1 июня обещают ужесточить минимальные технические требования к выпускаемым и ввозимым в страну автомобилям. На сайте Минпромторга можно ознакомиться с вступающими в силу изменениями. Нельзя сказать, что они стали неожиданностью для автопроизводителей, импортеров и потенциальных покупателей, поскольку заранее было известно, что все послабления, объявленные год назад в отношении экологического класса выпускаемых и ввозимых автомобилей - временные. Поэтому главное требование Минпромторга - исключить ввоз в Россию и производство на ее территории автомобилей экостандарата ниже «Евро-2» - выглядит и злободневным, и своевременным.

Авторынок довольно чутко реагирует на подобные вещи, дистрибьюторам просто невыгодно привозить в страну то, что не пользуется спросом сегодня или будет плохо продаваться завтра (снятие запрета с «Евро-2» сразу заявлялось временной мерой), поэтому импорт сразу настроился на более свежие (и экологичные) и дорогие модели (дефицит по бюджетным автомобилям в стране с лихвой покрывают модели отечественного производства).

Вторым существенным изменением станет запрет на ввоз и производство автомобилей без «тревожной кнопки». Что касается отечественных автопроизводителей - худо-бедно, но производство на многих остановившихся в 2023 году предприятиях по сборке машин, уже налажено или будет запущено в ближайшие месяцы (Китай нам в этом серьезно помог). Вероятно, по расчетам Минпромторга, оно уже способно выдержать досанкционные требования по обязательному оборудованию автомобилей системами «ЭРА-Глонасс».

С импортом ситуация немного сложнее. Ведь до июня из дружественных России стран разрешалось доставлять автомобили, оформленные «в упрощенном порядке» (в том числе и без кнопки вызова оперативных служб). Но и с этой стороны вопрос уже не стоит так остро. За несколько месяцев российские автодилеры довольно активно обкатали механизмы «параллельного импорта», и крупнейшие холдинги уже открыто заявляют, что способны привезти любой автомобиль из любой страны в любой комплектации. Так почему же мы должны снижать ранее взятую планку по обязательному оборудованию машин устройствами, связанными с безопасностью?

Напомним, что объемы импорта машин в 2023-м являются самыми высокими за последние два года. Так, по итогам января - апреля 2023 года в РФ было ввезено 120,4 тыс. новых легковых автомобилей (в 2,2 раза больше, чем в январе - апреле 2022-го) и 141,1 тыс. подержанных машин (в 3 раза больше).

Примечание: в публикации использованы данные АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») - совместного предприятия АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: «Автотор»