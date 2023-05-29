«СОЛЛЕРС» запускает онлайн-витрину автомобилей Atlant и Argo

Компания «СОЛЛЕРС» запустила онлайн-сервис по подбору автомобилей собственной коммерческой линейки. Теперь выбрать и заказать понравившийся автомобиль Sollers Atlant или Sollers Argo можно всего за несколько минут на сайте www.sollers-cargo.ru.

Как сообщает пресс-служба автопроизводителя, витрина Sollers предоставляет клиентам возможность выбрать понравившийся автомобиль онлайн – с компьютера или мобильного устройства. В сервисе отображается актуальная информация о доступности автомобилей, их комплектациях и стоимости во всех 65 официальных дилерских центрах бренда Sollers в России.

Онлайн-витрина объединяет все действующие предложения на актуальные модели линейки LCV. Доступен полный спектр модификаций автомобилей Sollers Atlant и Sollers Argo. Удобные фильтры позволяют выбрать модель и модификацию, тип двигателя, город и регион, в котором планируется покупка. Также возможно отсортировать выбранные автомобили по стоимости.

Напомним, производство легких коммерческих автомобилей под брендом Sollers было налажено на заводе «Соллерс Алабуга» в ноябре 2022 года. Модели получили название Argo и Atlant, а за их основу были взяты модели JAC N25/N35 и JAC Sunray. Проектная мощность предприятия в ОЭЗ «Алабуга» составляет 85 тыс. автомобилей в год.

Модельный ряд Sollers Atlant полукапотной компоновки включает в себя широкий спектр модификаций с возможностью адаптации под нужды конкретного клиента. Автомобиль полной массой от 2,5 до 4,2 т может быть оснащен дизельным двигателем 139 л.с. либо 150 л.с. экологического класса «Евро-5».

Argo представляет собой компактный автомобиль бескапотной компоновки для внутригородских перевозок, среди основных преимуществ которого – возможность въезда в центр крупных городов. Автомобиль имеет полную массу от 2,5 до 3,5 т и предлагается на выбор с дизельным двигателем мощностью 130 л.с. либо с бензиновым двигателем 147 л.с. экологического класса «Евро-5». Обе модели в базовой комплектации оснащены кондиционером, аудиосистемой, подушками безопасности водителя и пассажира и антиблокировочной системой (ABS).

Кроме коммерческой техники, мы регулярно мониторим рынок легковых автомобилей. Самая актуальная информация об их стоимости и комплектациях содержится на сайте «Цена Авто».

Фото: «СОЛЛЕРС»