«Москвич» вошел в ТОП-10 российского авторынка

По итогам четвертой недели мая (21-я в 2023 году) в России было реализовано 522 новых автомобиля «Москвич». Как сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*, это позволило отечественному бренду впервые попасть в ТОП-10 российского рынка.

В марочном рейтинге лидерство по-прежнему сохраняет LADA, продажи которой на прошлой неделе составили 5234 легковых машины. Далее следуют китайские Chery (1749 шт.), Geely (1696 шт.), Haval (1669 шт.) и EXEED (733 шт.).

Шестую и седьмую позиции занимают корейские бренды Kia и Hyundai, объемы реализации которых достигли 714 и 642 единиц соответственно. OMODA (622 шт.) – на восьмом месте, Changan (539 шт.) – на девятом. Замыкает ТОП-10, как уже сообщалось выше, «Москвич» (522 шт.). Показатели продаж каждой из оставшихся марок составляют менее 500 экземпляров.

Что касается модельного рейтинга за четвертую неделю мая, то и здесь автомобиль «Москвич» попал в десятку лидеров. Так, кроссовер «Москвич 3» занял восьмую строчку. Он уступил LADA Granta, Geely Coolray, Haval Jolion, Chery Tiggo 7 PRO Max, LADA Niva Travel, LADA Niva Legend и OMODA C5, но опередил Geely Tugella и Chery Tiggo 4 PRO.

Во сколько обходится содержание эти и других моделей? Об этом можно узнать при помощи «Калькулятора оценки стоимости владения автомобилем».

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: КЛЮЧАВТО