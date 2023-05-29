Foton привезет в Россию новейшие пикапы из линейки Mars

Компания Foton Motor вернулась в сегмент легких коммерческих автомобилей российского рынка: в этом году в продажу поступят среднеразмерный пикап Tunland G7 и фургон Toano. А в 2024 году в нашей стране должны появиться новейшие пикапы из линейки Mars – на ряде экспортных рынков Mars 7 и Mars 9 будут называться V7 и V9 соответственно. Какое название получат версии для России, пока неизвестно. Об этом в интервью порталу «Колеса.ру» рассказал руководитель отдела продаж автомобилей ООО «Фотон Мотор» Дмитрий Грицай.

В основе пикапов Mars лежит новейшая платформа Foton с заводским индексом P4, ее официальное наименование – FIA (Full-Size Intelligent Architecture). Передняя подвеска – на двойных поперечных рычагах, конструкция задней подвески может меняться в зависимости от назначения машины: у Mars 7 она типично грузовая – зависимая и рессорная, у Mars 9 – тоже зависимая, но уже пружинная и снабженная стабилизирующей тягой Панара.

Двигатель у обоих пикапов пока один – 2-литровый турбодизель Cummins мощностью 163 л.с. (450 Нм), дополненный 48-вольтовым мягкогибридным довеском. Коробка передач – 6-ступенчатая «механика» либо 8-ступенчатый гидромеханический «автомат» ZF. Привод – задний или полный, с автоматической муфтой BorgWarner, отбирающей мощность на переднюю ось. Для полноприводных версий предусмотрены понижающая передача в раздаточной коробке, блокировки межколесных дифференциалов и несколько ездовых режимов под разные типы грунта.

Как заявил Дмитрий Грицай, у «Фотон Мотор» пока нет планов заниматься легковыми моделями, хотя в компании не исключают, что такое решение может быть когда-нибудь принято головным офисом Foton. В настоящее время все усилия «Фотон Мотор» сконцентрированы на продвижении коммерческих автомобилей на российском рынке, который руководством Foton признан стратегически важным.

Ранее китайская компания Foton объявила о возобновлении поставок в Россию пикапа Foton Tunland, который появится у дилеров до конца июня. Напомним, эта модель была представлена в нашей стране с 2016 по 2019 год, однако за это время удалось реализовать лишь около 300 машин, поэтому продажи пикапа были прекращены.

Фото: Foton