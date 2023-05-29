Dongfeng привезет в Россию пять новинок до конца 2024 года

Компания Dongfeng, которая недавно представила на российском рынке бизнес-седан Aeolus Shine Max, до конца 2024 года планирует привезти в нашу страну еще пять новинок. Как пишет портал Drom.ru со ссылкой на свои источники, две из них должны появиться у российских дилеров уже в этом году, оставшиеся три – в следующем. Как уточняется, речь идет не об электрических моделях, а о бензиновых, при этом в одном из случаев к поставке рассматривается даже дизель.

По неофициальным данным, на российском рынке могут появиться кроссоверы Aeolus Haoji и Aeolus Haohan, а также новая модель, которая придет на смену субкомпактному «паркетнику» AX4. В Китае эта новинка поступит в продажу только в нынешнем году, и ее сразу же планируют привезти в Россию на сертификацию, а первая товарная поставка ожидается до конца первого квартала 2024 года. Что касается упомянутого дизельного двигателя, речь предположительно может идти о пикапе, но уже на базе собственной (или лицензионной) конструкции, изготавливаемый вне рамок совместного предприятия с Nissan.

Между тем, штаб-квартира Dongfeng активно ищет в России производственного партнера. При этом, по словам источников, речь совершенно точно не идет о заводе «Моторинвест», который, напомним, в настоящее время выпускает электрические модели Dongfeng под брендом Evolute.

Кроме того, стал известен план продаж Dongfeng на российском рынке: до конца нынешнего года представительство планирует реализовать 15 тыс. автомобилей, в 2024-м – рекордные 30 тыс. машин. Напомним, в настоящее время модельный ряд Dongfeng в России включает бизнес-седан Shine Max, кроссовер DFM 580, пикап DF6 и легкий коммерческий грузовик Captain-T.

Какие еще автомобили могут появиться на российском рынке? Об этом читайте в «Календаре новинок».

Фото: Dongfeng