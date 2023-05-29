Michelin продал шинный завод в России

Французский производитель шин Michelin продал российские активы местному дистрибьютору ряда шинных марок – ООО «Пауэр Интернэшнл-шины». Речь идет о производственной компании Michelin (ООО «Мишлен», шинный завод в подмосковном Давыдове) и Camso CIS (ООО «Камсо Си-Ай-Эс»), специализирующейся на торговле шинами и гусеницами для спецтехники.

Как пишет агентство «Интерфакс», сумма сделки не раскрывается. При этом в Michelin отмечают, что бОльшая часть расходов в связи с уходом из России была учтена в 2022 году. В первом полугодии прошлого года компания списала 202 млн евро в связи с приостановкой локальных операций. Балансовые риски ухода с российского рынка Michelin оценивал в общей сложности в 250 млн евро. Напомним, производство Michelin на заводе в подмосковном Давыдове было остановлено в марте 2022 года после начала военной операции на территории Украины.

ООО «Пауэр Интернэшнл-шины», которое занимается оптовой торговлей автокомпонентами, в октябре 2022 года получило сертификаты соответствия на шины марки Hifly (Китай) для легковых и грузовых автомобилей. По мнению экспертов, это сотрудничество может помочь перезапустить завод, однако загрузить его даже на четверть будет сложно.

В Восточно-Европейском регионе компания Michelin представлена с 1997 года. В 2004 году был открыт завод Michelin по производству легковых шин в деревне Давыдово (Орехово-Зуевский район, Московская область). Производственная мощность предприятия составляет 1,5 – 2 млн шин для легковых автомобилей. На заводе в Подмосковье выпускались как летние, так и зимние шины, часть продукции экспортировалась в страны Северной Европы (сейчас санкции ЕС запрещают ввоз шин из РФ). Штат Michelin в России составлял 1 тыс. человек, в том числе 750 сотрудников завода в Давыдово. На продажи Мишлен Россия приходилось 2% от общих продаж Группы и 1% от общего производства легковых шин Группы.

Фото: Michelin