АВТОВАЗ останавливает производство на время корпоративного отпуска

АВТОВАЗ с сегодняшнего дня уходит в досрочный корпоративный отпуск, который продлится до 19 июня. Это следует из сообщения профсоюзной организации предприятия.

Напомним, из-за срыва поставок комплектующих со стороны ряда поставщиков АВТОВАЗ перенес летний корпоративный отпуск для работников, изначально запланированный на три недели с 24 июля, на более ранний срок. Как отмечают на АВТОВАЗе, это решение позволит компании выиграть время и заменить поставщиков комплектующих, что обеспечит более ритмичную работу во второй половине 2023 года.

Во время корпоративного отпуска предприятие рассчитывает завершить валидацию на конвейер ряда деталей и узлов, которые в последние месяцы были локализованы в России или поставляются новыми партнерами из дружественных стран в рамках поэтапного плана импортозамещения. Также за время отпуска планируется сформировать дополнительные запасы компонентов для обеспечения стабильной работы конвейеров в течение второго полугодия, когда АВТОВАЗ планирует ощутимо нарастить объемы выпуска продукции.

Как заявлял ранее президент АВТОВАЗа Максим Соколов, три недели отпуска в начале лета не повлияют на доступность автомобилей в дилерской сети, однако обеспечат формирование дополнительного задела компонентов для выполнения задачи по выпуску в 2023 году более 400 тыс. автомобилей.

Фото: АВТОВАЗ