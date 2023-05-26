ТОП-10 электромобилей в России с самой низкой ценой

Эксперты агентства «АВТОСТАТ», используя результаты мониторинга сайта «Цена Авто», составили рейтинг новых электромобилей с самой низкой ценой.

Данные взяты по состоянию на май 2023 года. В перечень попали как модели, продаваемые официально (имеют рекомендованные розничные цены), так и поставляемые по параллельному импорту (используется рыночная цена).

В настоящее время самым «дешевым» электромобилем в нашей стране является отечественный седан Evolute i-PRO, минимальная цена которого составляет 2 990 000 рублей. Напомним, что электрокары этой марки продаются официально.