ТОП-10 электромобилей в России с самой низкой ценой

Эксперты агентства «АВТОСТАТ», используя результаты мониторинга сайта «Цена Авто», составили рейтинг новых электромобилей с самой низкой ценой.
Данные взяты по состоянию на май 2023 года. В перечень попали как модели, продаваемые официально (имеют рекомендованные розничные цены), так и поставляемые по параллельному импорту (используется рыночная цена).
В настоящее время самым «дешевым» электромобилем в нашей стране является отечественный седан Evolute i-PRO, минимальная цена которого составляет 2 990 000 рублей. Напомним, что электрокары этой марки продаются официально.
Evolute i-PRO
А вот занимающий второе место электрокроссовер Volkswagen ID.4 похвастать этим не может – в Россию он завозится альтернативным путем и потом появляется у дилеров. В мае его рыночная цена начинается с отметки 3 200 000 рублей.
Evolute i-JOY
Далее в рейтинге располагаются две отечественные модели, которые, конечно, продаются через официальных дилеров – кроссоверы Evolute i-JOY и «Москвич 3е». Они имеют практически одинаковую минимальную стоимость – 3 490 000 и 3 500 000 рублей соответственно. Замыкает пятерку электромобилей с самой низкой ценой электрокроссовер Volkswagen ID.6 (3 990 000 рублей).
Skywell ET5
Кроме перечисленных моделей, в ТОП-10 также попали Skywell ET5 (4 480 000 рублей), Tesla Model 3 (5 000 000 рублей), Tesla Model Y (5 408 000 рублей), Voyah Free (8 890 000 рублей) и Tesla Model X (9 400 000 рублей).
Voyah Free
Об отношении россиян к электромобилям, причинах их покупки и особенностях эксплуатации читайте в отчете «Электромобили в России. Отношение автолюбителей и портрет владельца», который можно заказать в агентстве «АВТОСТАТ».
Фото: АВТОСТАТ