«Автотор» наращивает сотрудничество по локализации автокомпонентов для электромобилей

Калининградский завод «Автотор» 23 мая подписал соглашения о сотрудничестве с китайской компанией Shanhai Nuoang Automobile Tehnology Co. Ltd, специализирующейся на разработке электромобилей, электротяговых силовых установок и их ключевых компонентов. Стороны договорились о сотрудничестве в рамках реализации проекта по созданию в Калининградской области производства электромобилей, а также автомобилей, работающих на газомоторном топливе, автомобилей с гибридными силовыми агрегатами, а также их деталей и узлов, включая электрические тяговые двигатели, в том числе схемы три в одном и пять в одном, редукторы, электронные системы управления, печатные платы, сообщает пресс-служба «Автотора».

Запуск первой очереди мощностей по механической обработке и сборке электродвигателей планируется в период до конца 2023 года. Вторая очередь мощностей, включая пуск в эксплуатацию оборудования полного цикла для производства отливок будет запущена в 2024 году.

Напомним, в этом году «Автотор» запустил производство автомобилей трех китайских брендов: BAIC, Kaiyi и SWM. На сегодняшний день с конвейера предприятия сходят седан Kaiyi E5, седан BAIC U5 Plus и кроссовер BAIC X35, а также три кроссовера марки SWM – среднеразмерный SWM G01, компактный SWM G01F и полноразмерный SWM G05 Pro.

Как заявили на «Автоторе», до конца года модельный ряд калининградской сборки увеличится с нынешних шести моделей до 14-ти. Это будут модели разных классов – от компактных автомобилей до минивэнов. Среди новинок, в частности, значатся кроссоверы Kaiyi X3/X3 Pro и X7 Kunlun, BAIC X55 и X7, внедорожник BAIC BJ40 Plus, а также электрические седан BAIC EU5 и кроссовер SWM G03F REEV.

Кроме того, на «Автоторе» приступили к реализации нескольких проектов по производству средне- и малотоннажных коммерческих автомобилей. По неофициальным данным, это могут быть, в частности, электрические грузовики Foton iBlue EV.

Фото: «Автотор»