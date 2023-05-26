АВТОВАЗ раскрыл все цены и комплектации новой LADA Vesta NG, которая поступит в продажу в ближайшее время. Флагманская модель будет доступна в четырех комплектациях – Comfort, Life, Enjoy и Techno – по цене от 1 млн 239 тыс. 900 рублей до 1 млн 689 тыс. 900 рублей.

Как пишет портал Motor.ru, в базовом исполнении новинку предложат с мотором 1.6 на 90 либо 106 л.с., а остальным трем версиям положен более мощный вариант. Коробка передач у Vesta пока одна – это 5-ступенчатая «механика». При этом все четыре уровня оснащения предусмотрены исключительно для седана, с которого начнутся продажи, а универсал и его Cross-версия появятся позже и только в начальной комплектации Comfort с пакетом Plus.

Стартовый ценник в 1 млн 239 тыс. 900 рублей назначен для седана LADA Vesta NG с 90-сильным двигателем 1.6 в комплектации Comfort. Автомобиль в аналогичном оснащении с 106-сильным мотором обойдется в 1 млн 338 тыс. 900 рублей. В базовую комплектацию модели входят кондиционер, подушка безопасности, электропривод и обогрев зеркал, электростеклоподъемники всех дверей, дисковые тормоза задних колес, аудиоподготовка, антенна-плавник, 15-дюймовые штампованные диски, ABS, EBD, BAS и система экстренного реагирования «ЭРА-ГЛОНАСС». За дополнительный 49 тыс. рублей предлагается пакет Plus с высотной и поясничной регулировкой сиденья водителя, обогревом лобового стекла, задними датчиками парковки и 16-дюймовыми литыми дисками. Универсал и его Cross-вариант с 90-сильным двигателем будут стоить 1 млн 329 тыс. 900 рублей и 1 млн 511 тыс. 900 рублей соответственно.

В следующей версии Life, которая сочетается только со 106-сильным мотором, седан оценен в 1 тыс. 400 тыс. 900 рублей. Приставка Cross увеличит цену до 1 млн 542 тыс. 900 рублей. В этой комплектации добавлены центральный подлокотник, высотная и поясничная регулировки водительского кресла, зеркала в цвет кузова и мультимедиа EnjoY с 7-дюймовым экраном, управляемая с руля.

В комплектации Enjoy стандартный седан обойдется в 1 млн 447 тыс. 900 рублей, кросс-седан – в 1 млн 592 тыс. 900 рублей. В нее входят кожаный руль с обогревом, задние датчики парковки, обогрев ветрового стекла и камера заднего вида. Наконец, топовая версия Techno стоит 1 млн 569 тыс. 900 рублей за стандартный седан и 1 млн 689 тыс. 900 рублей за кросс-седан. В салоне, который можно заказать в бежевом цвете, – цифровая приборная панель и мультимедийная система с 10-дюймовым дисплеем, амбиентная подсветка, боковые подушки безопасности. Крыша и зеркала заднего вида выкрашены в черный.

О том, какие модели станут основными конкурентами рестайлинговой LADA Vesta, – читайте в нашей рубрике «Вопрос эксперту».

Фото: АВТОВАЗ