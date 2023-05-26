Mitsubishi представит четыре новинки до конца 2023 года

Японская компания Mitsubishi раскрыла график выхода четырех новинок. Согласно плану автопроизводителя, до конца 2023 года, дебютируют новое поколения пикапа L200 (также известен как Triton), совершенно новый Сolt – это будет модель гольф-класса, а также гибридный Xpander и еще одна новинка, о которой известно лишь то, что это будет серийное воплощение концепт-кара XFC Concept.

Как пишет портал Motor.ru, дебют пикапа L200 состоится в ближайшее время, а первый публичный показ прошел на автосалоне в Бангкоке еще в конце марта. Впрочем, полноценной премьерой это назвать нельзя, так как пикап был закамуфлирован. Зато представители Mitsubishi подтвердили, что у модели будет рамная конструкция и модернизированный 2,5-литровый турбодизель семейства 4N16. Новинке прочат модификации с механической и автоматической коробками передач, задним и полным приводом. Старт продаж Mitsubishi L200 нового поколения будет дан в июне, а первым рынком для модели станет Таиланд.

Про возрожденный Colt известно лишь, что в его основу ляжет платформа CMF-B, на которой построен в том числе Renault Clio, а в движение его будет приводит гибридная установка. С большой долей вероятности, речь идет о системе E-Tech последовательно-параллельного типа на базе 1,6-литрового «атмосферника», которая на Clio выдает 140 л.с. В Европе модель появится осенью этого года.

Обновившийся 1,5 года назад кроссвэн Xpander тоже станет гибридным, и подробностей о нем пока нет. В Индонезии модель представлена с 1,5-литровым «атмосферником» 4A91 мощностью 105 л.с., пару которому составляет 5-ступенчатая механическая коробка передач или вариатор.

И, наконец, таинственный XFC по мотивам одноименного концепта 2022 года – это кроссовер для развивающихся стран АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии). У него высокий дорожный просвет и система выбора режимов движения: предусмотрены четыре режима: Normal, Wet, Gravel и Mud, причем Wet разрабатывался именно для эксплуатации в азиатских странах.

Фото: Mitsubishi