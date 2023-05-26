Mitsubishi представит четыре новинки до конца 2023 года | АВТОСТАТ

Mitsubishi представит четыре новинки до конца 2023 года

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Mitsubishi представит четыре новинки до конца 2023 года

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Японская компания Mitsubishi раскрыла график выхода четырех новинок. Согласно плану автопроизводителя, до конца 2023 года, дебютируют новое поколения пикапа L200 (также известен как Triton), совершенно новый Сolt – это будет модель гольф-класса, а также гибридный Xpander и еще одна новинка, о которой известно лишь то, что это будет серийное воплощение концепт-кара XFC Concept.

Как пишет портал Motor.ru, дебют пикапа L200 состоится в ближайшее время, а первый публичный показ прошел на автосалоне в Бангкоке еще в конце марта. Впрочем, полноценной премьерой это назвать нельзя, так как пикап был закамуфлирован. Зато представители Mitsubishi подтвердили, что у модели будет рамная конструкция и модернизированный 2,5-литровый турбодизель семейства 4N16. Новинке прочат модификации с механической и автоматической коробками передач, задним и полным приводом. Старт продаж Mitsubishi L200 нового поколения будет дан в июне, а первым рынком для модели станет Таиланд.

Про возрожденный Colt известно лишь, что в его основу ляжет платформа CMF-B, на которой построен в том числе Renault Clio, а в движение его будет приводит гибридная установка. С большой долей вероятности, речь идет о системе E-Tech последовательно-параллельного типа на базе 1,6-литрового «атмосферника», которая на Clio выдает 140 л.с. В Европе модель появится осенью этого года.

Обновившийся 1,5 года назад кроссвэн Xpander тоже станет гибридным, и подробностей о нем пока нет. В Индонезии модель представлена с 1,5-литровым «атмосферником» 4A91 мощностью 105 л.с., пару которому составляет 5-ступенчатая механическая коробка передач или вариатор.

И, наконец, таинственный XFC по мотивам одноименного концепта 2022 года – это кроссовер для развивающихся стран АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии). У него высокий дорожный просвет и система выбора режимов движения: предусмотрены четыре режима: Normal, Wet, Gravel и Mud, причем Wet разрабатывался именно для эксплуатации в азиатских странах.

Фото: Mitsubishi

Источник: АВТОСТАТ

Теги: новинкивнедорожникиsuvкроссоверыmitsubishi

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