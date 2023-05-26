Суперкар Ferrari F8 снят с производства

Компания Ferrari прощается с моделью F8: недавно прекратился выпуск купе Ferrari F8 Tributo, а теперь под сокращение попал и открытый Ferrari F8 Spider.

Как пишет портал Wroom.ru, среднемоторный спортивный автомобиль Ferrari F8 дебютировал в 2019 году, став преемником модели Ferrari 488. Конструкция машины была такой же, как у предшественника, но дизайн кузова и интерьера стал другим. В салоне автомобиля было два места, открытый Spider оснащался жестким складывающимся верхом.

На Ferrari F8 были установлены бензиновый мотор V8 3.9 с двойным турбонаддувом, развивающий 720 л.с., и 7-ступенчатая роботизированная коробка передач. По паспортным данным, спорткар мог разогнаться до «сотни» за 2,9 сек.

Автомобиль официально поставлялся и на российский рынок: купе стоило от 17,5 млн рублей, а «спайдер» предлагался по цене от 19,5 млн рублей. В прошлом году дилеры продали восемь экземпляров Ferrari F8. Преемника у модели пока нет.

Фото: Ferrari