ГАЗ представил новые модификации «Соболь NN»

Горьковский автозавод расширил линейку модификаций «Соболь NN», которая ранее включала лишь цельнометаллический фургон.

Как рассказал «Российской газете» руководитель пресс-службы ГАЗ Николай Марков, с начала этого года появилось исполнение шасси, которое впервые получило низкую кабину, а в качестве надстроек сегодня освоены бортовая платформа и различными промтоварные фургоны.

Еще две новинки от ГАЗа – микроавтобусы «Соболь NN», которые на предприятии позиционируют как бизнес-купе и выполнены ГК «Современные транспортные технологии» (ГК СТТ). Один из них – это бизнес-шаттл, в салоне которого установлен трехместный задний диван с откидным подлокотником и пара сидений второго ряда, повернутых против хода, имеется люк в крыше.

Вторая модификация микроавтобуса – это так называемый VIP-шаттл (или мобильный офис с тремя рядами сидений и четырьмя пассажирскими местами). В кабине здесь установлены передние кресла с электрорегулировками и усиленной боковой поддержкой. Пассажирские же сиденья – очень широкие, мягкие, обшитые экокожей и замшей.

В кабине всех трех LCV установлен большой экран медиасистемы, современная аналоговая приборная панель и электронный ручник, предусмотрен запуск двигателя кнопкой. Все варианты будут иметь одинаковую длину (5,12 м), а вот по высоте возможны три вариации – с низким, средним и высоким исполнением крыши. Под капотом установлен дизельный двигатель Cummins ISF мощностью 139 л.с. (320 Нм), который работает в сочетании с 6-ступенчатой механической коробкой передач.

Напомним, в четвертом квартале Горьковский автозавод начал производство нового поколения легкого коммерческого автомобиля «Соболь NN» полной массой 2,5 и 3,5 т. Инвестиции «Группы ГАЗ» в разработку и запуск производства «Соболь NN» составили 3,25 млрд рублей. Как отмечается, появление в линейке автомобилей ГАЗ городского фургона «Соболь NN» отражает быстро растущий спрос со стороны служб доставки и компаний, работающих в сегменте онлайн-торговли, в компактном, маневренном и в то же время вместительном и комфортабельном развозном автомобиле. За счет небольших габаритов и малого радиуса разворота (5,4 м) автомобиль может легко перемещаться в интенсивном транспортном потоке, проезжать по узким улицам и загруженным складским помещениям, парковаться во дворах, не создавая помех легковому транспорту.

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Фото: Борис Захаров / «Российская газета»