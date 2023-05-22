На российском авторынке появилась марка Forthing

На российском авторынке появилась новая марка Forthing от концерна Dongfeng. Импортером автомобилей нового бренда стала компания «Иксен Моторс Рус», являющаяся частью Global Technology IXEN (GTI) Supply Chain Co.

Как сообщили порталу «Китайские автомобили» в компании «Иксен Моторс Рус», уже в 2023 году планируется открыть дилерские центры Forthing в 60 городах России и выйти на уровень продаж в 10 тыс. автомобилей в год. Более того, в компании рассматривают возможность запуска крупноузловой сборки одной из моделей Forthing в России.

Первая модель Forthing в России – кроссовер T5 Evo, вышедший на китайский рынок в 2021 году. Модель имеет следующие габариты: 4565 в длину, 1860 в ширину и 1690 мм в высоту при колесной базе 2715 мм. Шасси – со стойками McPherson спереди и многорычажной подвеской сзади. Под капотом автомобиля установлен лицензионный турбомотор Mitsubishi 4A95TD объемом 1,5 л и мощностью 197 л.с., который работает в сочетании 7-ступенчатым преселективным «роботом» от компании Magna и передним приводом. Разгон до 100 км/ч занимает 9,5 сек., максимальная скорость составляет 195 км/ч, пишет издание «Авторевю».

Кроссовер Forthing T5 Evo предлагается в трех комплектациях по цене от 2 млн 910 тыс. рублей. Начальная версия называется Exclusive и включает две подушки безопасности, ESP, кожаный салон, электропривод сиденья водителя, обогрев передних кресел, климат-контроль, задний парктроник, камеру заднего вида, круиз-контроль, панорамную крышу, систему бесключевого доступа, сервопривод пятой двери, видеорегистратор и светодиодный ближний свет. Версия Elite стоимостью 2 млн 960 тыс. рублей имеет шесть подушек безопасности и расширенную подсветку салона, а в исполнении Premium за 2 млн 999 тыс. рублей добавлены электропривод и вентиляция передних сидений (плюс вибромассажер), камеры кругового обзора, передний парктроник и полностью светодиодные фары.