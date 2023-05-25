Импорт средних и тяжелых грузовиков в Россию вырос почти в 5 раз

Импорт в Россию новых средних (MCV) и тяжелых (HCV) грузовых автомобилей вырос почти в 5 раз. Такие цифры на основе данных* за 4 месяца 2023 года привел исполнительный директор аналитического агентства «АВТОСТАТ» Сергей Удалов, выступая на форуме автомобильного бизнеса «ComAuto – 2023».

Рост импорта новой коммерческой техники впечатляет не только процентами, но и количественно. В частности, в апреле 2023 года в нашу страну было ввезено более 9 тысяч новых грузовых автомобилей (MCV+HCV). По странам ввоза – солидная доля импорта приходится на Китай (92,9%). В отношении грузовиков с пробегом ситуация по импорту совсем иная. Цифры здесь совсем небольшие, считает эксперт, и они не оказывают сколько-нибудь серьезного влияния на рынок в целом. По импорту б/у грузовых автомобилей лидирует Германия (доля – 24,5%).

Легкие коммерческие автомобили (LCV) тоже стали ввозиться в нашу страну более активно, чем год назад (+20%). Правда, объемы здесь не такие большие, как у грузовых машин. Для сравнения: новых LCV в месяц продается около 7 тысяч единиц, из них импортируется только свыше 600 экземпляров). Иная ситуация в данном сегменте и по подержанной технике. Импорт LCV c пробегом по итогам 4 месяцев 2023 года в 2,3 раза превысил прошлогодний показатель. При этом новые LCV чаще всего ввозятся из Белоруссии (доля – 21,3%), а с пробегом – из Японии (57,1%).

* Данные АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: hongyan.ru