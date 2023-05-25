«ComAuto – 2023»: LCV – пока «в минусе», а грузовики показывают рост

В своей презентации Удалов поделился данными* по рынку коммерческой техники в нашей стране за 4 месяца 2023 года, причем дал их с разбивкой по сегментам: легкая коммерческая техника (LCV), средние коммерческие грузовики (MCV), тяжелые коммерческие грузовики (HCV). В каждом из этих сегментов ситуация своя, но в целом эксперт отметил позитивный тренд. Особенно это заметно, если сравнивать показатели 2023 года с пандемийным 2020-м и с 2022-м (который, как мы помним, буквально провалился весной).

Открывая форум, исполнительный директор агентства Сергей Удалов высказал уверенность в том, что подобные мероприятия ни в коей мере не провоцируют вмешательство госструктур в рыночные процессы, рынок способен многое отрегулировать самостоятельно. А вот обмен информацией помогает участникам лучше ориентироваться в текущей ситуации и способствует активному общению с коллегами. Поэтому эксперт предположил, что конференция по коммерческому транспорту, которую агентство проводит впервые, имеет большие шансы стать традиционной, ежегодной.

Сегодня в рамках Международной выставки коммерческого транспорта и технологий COMvex открылся форум автомобильного бизнеса « ComAuto – 2023 ». Организатор форума – аналитическое агентство «АВТОСТАТ» – подготовило обширную программу с участием как собственных экспертов, так и приглашенных.

В частности, рынок LCV за январь – апрель 2023-го пока демонстрирует отрицательную динамику (-27% к 4 месяцам 2022-го), то есть произошел серьезный провал. Однако, если разбить ситуацию на отдельные месяцы, очевидно, что этот провал наблюдался в первые месяцы года, а сейчас рынок LCV вышел уже на уровень в 7 тысяч единиц. И это уже выше, чем в пандемийный 2020 год и выше уровня 2022 года.

По средним грузовикам (MCV) – динамика отрицательная (-14%), а начало года тоже было хуже, чем во все четыре предыдущих года. Рынок MCV сам по себе не очень большой, сейчас он уже вышел на уровень в 1,5 тыс. проданных экземпляров. Иными словами, объемы продаж уже выше, чем в 2020-м. И выше, чем в апреле 2022 года.

По тяжелым грузовикам (HCV) – существенный рост (+55%). Ежемесячный объем продаж уже вышел на уровень более 10 тысяч единиц. Основываясь на этих цифрах, эксперты уже полагают, что год будет рекордным, с большим объемом продаж в данном сегменте.

При этом, конечно, аналитики отмечают произошедшие серьезные изменения в структуре рынка коммерческой техники.

Форум будет работать до самого вечера. Впереди – немало интересных тем и спикеров. Программу выступлений можно посмотреть здесь.

* Данные АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: АВТОСТАТ