Hongqi формирует дилерскую сеть в России

Компания «ФАВ – Восточная Европа», выступающая эксклюзивным дистрибьютором и единственным представителем премиального бренда Hongqi в России, к концу июня откроет 12 партнерских салонов. В первую очередь начнут работу дилерские центры Hongqi в крупных городах, таких как Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Казань, Ростов-на-Дону, Сочи, сообщает пресс-служба компании. С целью обеспечения быстрой и бесперебойной доставки запчастей и расходных материалов для автомобилей Hongqi в ближайшее время в Подмосковье будет создан специальный склад.

Сначала в салонах будут представлены две флагманские модели бренда: премиальный седан Hongqi H9 и полностью электрический внедорожник Hongqi E-HS9. Большинство дилеров уже получает первые автомобили. В течение ближайшего месяца в салонах появятся еще две модели: полноприводный внедорожник Hongqi HS5 и седан Hongqi H5 New.

Премиальный седан Hongqi H9 отличают мягкий гибридный двигатель (2,0Т + 48V), подвеска с интеллектуальной системой управления амортизаторами, 7-ступенчатая автоматическая коробка передач с двойным сцеплением (DCT), задний привод, скрытые наружные дверные ручки, системы помощи водителю, двухцветный дизайн кузова.

Полностью электрический внедорожник Hongqi E-HS9 оборудован полным приводом (4WD) и двумя двигателями мощностью 160 кВт и 245 кВт. Время разгона до 100 км/ч – 4 секунды. Запас хода составляет 510 км (цикл NEDC), сверхбыстрая 10-минутная зарядка позволяет проехать 100 км. Конструкция машины также включает в себя регулируемую пневмоподвеску с интеллектуальной системой управления амортизаторами. В отделке используются высококачественные материалы, автомобиль также оснащен системой контроля качества воздуха в салоне, 10 подушками безопасности, матричными светодиодными фарами.

С полным списком автодилеров различных марок можно ознакомиться на сайте «Цена Авто».

Фото: Hongqi