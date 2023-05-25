По итогам четырех месяцев нынешнего года в нашей стране было реализовано 587 новых электромобилей отечественных марок. Как сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» (со ссылкой на данные АО «ППК»*), это составляет 23,7% от общего количества проданных электрокаров. Таким образом, каждый четвертый продаваемый в России электромобиль – отечественный.

Объем реализации российских электрокаров образуют три модели – Evolute i-PRO (379 шт.), Evolute i-JOY (173 шт.) и «Москвич 3е» (35 шт.). Причем Evolute i-PRO является бестселлером среди всех электромобилей на нашем рынке.

Впрочем, по совокупному объему продаж отечественные электромобили уступают немецким (834 шт.) и китайским (616 шт.), на долю которых пришлось 33,7% и 24,9% соответственно. При этом они опережают «американцев» (389 шт.), доля которых составила 15,7%.

Также стоит отметить, что среди немецких электрокаров самыми популярными являются модели Volkswagen, среди китайских – Voyah, BYD и Zeekr, а из американских – Tesla.

Какие электромобили могут появиться в России? Об этом читайте в «Календаре новинок».

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: АВТОСТАТ