Каждый четвертый продаваемый в России электромобиль – отечественный | АВТОСТАТ

Каждый четвертый продаваемый в России электромобиль – отечественный

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Каждый четвертый продаваемый в России электромобиль – отечественный

Электромобили в России. Отношение автолюбителей и портрет владельца.
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По итогам четырех месяцев нынешнего года в нашей стране было реализовано 587 новых электромобилей отечественных марок. Как сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» (со ссылкой на данные АО «ППК»*), это составляет 23,7% от общего количества проданных электрокаров. Таким образом, каждый четвертый продаваемый в России электромобиль – отечественный.

Объем реализации российских электрокаров образуют три модели – Evolute i-PRO (379 шт.), Evolute i-JOY (173 шт.) и «Москвич 3е» (35 шт.). Причем Evolute i-PRO является бестселлером среди всех электромобилей на нашем рынке.

Впрочем, по совокупному объему продаж отечественные электромобили уступают немецким (834 шт.) и китайским (616 шт.), на долю которых пришлось 33,7% и 24,9% соответственно. При этом они опережают «американцев» (389 шт.), доля которых составила 15,7%.

Также стоит отметить, что среди немецких электрокаров самыми популярными являются модели Volkswagen, среди китайских – Voyah, BYD и Zeekr, а из американских – Tesla.

Какие электромобили могут появиться в России? Об этом читайте в «Календаре новинок».

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: АВТОСТАТ

Источник: АВТОСТАТ

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