Опытно-промышленное производство АВТОВАЗа возобновит работу

Опытно-промышленное производство АВТОВАЗа в ближайшее время возобновит выпуск мелкосерийных и коммерческих автомобилей LADA. Сюда будет перенесена сборочная площадка компании «ВИС-АВТО», которая является дочерним предприятием АВТОВАЗа и занимается выпуском пикапов и фургонов на базе моделей LADA Granta и Niva, а также мелкосерийных внедорожников LADA Niva Bronto. В настоящее время сборочная площадка «ВИС-АВТО» расположена в промзоне Центрального района Тольятти, на ней работает около 420 человек, пишет паблик «Нетипичный АВТОВАЗ».

Напомним, ОПП АВТОВАЗа было создано 26 октября 1986 года как подразделение по отработке технологии выпуска новых моделей LADA. Здесь начинали свою производственную жизнь семейства «Самара-2», LADA Kalina. Последним таким проектом стала в 2015 году отработка технологии сборки LADA Vesta первого поколения. Кроме того, в опытно-промышленное производстве действовал полноценный сборочный конвейер, рассчитанный на выпуск 15 тыс. автомобилей в год. В ОПП АВТОВАЗа в разные годы выпускали удлиненные «Нивы» LADA 2129 и 2131, минивэны LADA 2120 «Надежда», трехдверные хэтчбеки LADA 21123 и LADA Priora Coupe, спортивные LADA Kalina Sport и некоторые другие модели. В этом подразделении работали свыше 2 тыс. человек.

В декабре 2015 года опытно-промышленное производство было признано нерентабельным возглавлявшим тогда АВТОВАЗ Бу Андерссоном. До нынешних дней ОПП использовалось в качестве складских помещений. В феврале 2022 года АВТОВАЗ пытался продать опытно-промышленное производство, однако покупателя найти не удалось.

Между тем, АВТОВАЗ продал структуре выходцев из группы «ЭФКО» недостроенный завод «Джей Ви Системз» по выпуску кузовов для Chevrolet Niva нового поколения, проект производства которой был свернут с уходом из России американского концерна General Motors. Как пишет агентство «Интерфакс», строительство предприятия «Джей Ви Системз» общей площадью 200 тыс. кв. м и мощностью 120 тыс. кузовов в год в ОЭЗ «Тольятти» началось в 2013 году. Сумма инвестиций в проект оценивалась в 209 млн долларов. В 2015 году строительство приостановилось на фоне введения в отношении РФ санкций и сворачивания концерном GM производства автомобилей в стране.

Фото: «Нетипичный АВТОВАЗ»