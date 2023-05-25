«Соллерс» начал выпуск Sollers Argo на площадке УАЗа

Компания «Соллерс» приняла решение о создании мультибрендового индустриального центра по производству рамных автомобилей на площадке Ульяновского автозавода. В рамках данной стратегии на промышленной площадке УАЗа будут создаваться новые мощности для выпуска рамных коммерческих автомобилей, сообщает пресс-служба «Соллерс».

Первым проектом станет организация производства в Ульяновске компактных малотоннажных грузовиков Sollers Argo. Сборка этой модели уже стартовала в новом корпусе на промышленной площадке УАЗа в рамках отдельного юридического лица – ООО «Соллерс Карго». Плановые мощности для производства Sollers Argo рассчитаны на выпуск свыше 10 тыс. автомобилей в год в пятилетней перспективе. Общие инвестиции в проект составят более 1 млрд рублей.

Sollers Argo представляет собой компактный автомобиль бескапотной компоновки для внутригородских перевозок, среди основных преимуществ которого – возможность въезда в центр крупных городов. Автомобиль имеет полную массу от 2,5 до 3,5 т и предлагается на выбор с дизельным двигателем мощностью 130 л.с. либо с бензиновым двигателем 147 л.с. экологического класса «Евро-5».

По итогам четырех месяцев 2023 года в России было продано 68 автомобилей Sollers Argo, сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*.

Напомним, производство легких коммерческих автомобилей под брендом Sollers было налажено на заводе «Соллерс Алабуга» в ноябре 2022 года. Модели получили название Argo и Atlant, а за их основу были взяты модели JAC N25/N35 и JAC Sunray. Проектная мощность предприятия в ОЭЗ «Алабуга» составляет 85 тыс. автомобилей в год.



Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», компании «Соллерс» и «Азермаш» подписали меморандум о сотрудничестве в сфере производства легких коммерческих автомобилей Sollers на мощностях предприятия «Азермаш» в Республике Азербайджан с использованием комплектующих, импортируемых из России. В соответствии с меморандумом стороны также договорились принять меры по удовлетворению местного спроса, осуществлению экспорта автомобилей и обмену специалистами по промышленной сборке автотранспортных средств между Россией и Азербайджаном.

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: «Соллерс»