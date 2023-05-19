Chery назвала сроки появления седана Arrizo 8 в России

Старт продаж седана Chery Arrizo 8 на российском рынке предварительно намечен на июнь – июль 2023 года. Об этом «Газете.Ru» сообщил официальный представитель китайской марки в России. Комплектации и стоимость новинки в российской спецификации будут анонсированы позже.

Седан Chery Arrizo 8 относится к D-классу и имеет следующие габариты: 4780 мм в длину, 1843 мм в ширину, 1469 мм в высоту при колесной базе 2790 мм. Таким образом, по размерам кузова эта модель схожа с популярными в России Toyota Camry и Hyundai Elantra. На начальном этапе седан будет доступен с 1,6-литровым турбомотором (197 л.с., 290 Нм) в связке с 7-ступенчатым «роботом» с двойным сцеплением. При этом позже на российском рынке ожидается и гибридная версия C-DM.

Напомним, ранее российские дилеры Chery начали продажи гибридного семиместного кроссовера Tiggo 8 PRO e+. Новинка предлагается в топовой комплектации Ultimate по цене от 4 млн 799 тыс. 900 рублей без учета спецпредложений. Кроме того, осенью 2023-го компания Chery представит на российском рынке еще один гибридный кроссовер – Tiggo 7 PRO e+ , а в следующем году – седан Arrizo 8 e+.

Фото: Chery