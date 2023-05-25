АВТОВАЗ объявил цену на новую LADA Vesta

АВТОВАЗ объявил цены на рестайлинговую LADA Vesta, серийное производство которой стартовало в начале марта 2023 года в Тольятти. С момента перезапуска производства выпущен необходимый запас из более 6,5 тыс. автомобилей, которые в ближайшее время начнут поступать в дилерскую сеть LADA, насчитывающую 308 салонов, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Начальная цена седана LADА Vesta NG в комплектации Comfort составит 1 млн 239 тыс. 900 рублей. При этом базовое оснащение автомобиля кардинально расширено и соответствует уровню С-сегмента. Так, в широкий список стандартного оборудования LADA Vesta входят полностью светодиодная оптика спереди и сзади, две подушки безопасности, АБС, регулируемая по высоте и вылету рулевая колонка, запуск двигателя кнопкой, электростеклоподъемники всех дверей, электропривод и обогрев наружных зеркал, кондиционер и охлаждаемый перчаточный ящик, дисковые тормоза задних колес и другие опции. Для стартовой комплектации будет доступен выбор из 90 или 106-сильного двигателя в тандеме с 5-ступенчатой механической коробкой передач. Список дополнительных комплектаций и опций LADA Vesta будет объявлен в момент старта продаж, о чем будет сообщено дополнительно.

Внешний вид рестайлинговой LADA Vesta отличается новым дизайном радиаторной решетки, новой полностью светодиодной оптикой и более рельефным дизайном бамперов. Что касается интерьера, на передней панели и подлокотниках применено мягкое покрытие. Изменены кнопки и органы управления. Повышена практичность салона, в частности, на обивке задних дверей появились карманы под напитки, а для переднего пассажира предусмотрена ниша для мобильного телефона, который можно подзарядить от отдельной USB-розетки. Одно из заметных нововведений – цифровая приборная панель и мультимедийная система LADA EnjoY Vision Pro с 10-дюймовым экраном и сервисами Яндекс в старших комплектациях.