АВТОВАЗ объявил цену на новую LADA Vesta

АВТОВАЗ объявил цены на рестайлинговую LADA Vesta, серийное производство которой стартовало в начале марта 2023 года в Тольятти. С момента перезапуска производства выпущен необходимый запас из более 6,5 тыс. автомобилей, которые в ближайшее время начнут поступать в дилерскую сеть LADA, насчитывающую 308 салонов, сообщает пресс-служба автопроизводителя.
Начальная цена седана LADА Vesta NG в комплектации Comfort составит 1 млн 239 тыс. 900 рублей. При этом базовое оснащение автомобиля кардинально расширено и соответствует уровню С-сегмента. Так, в широкий список стандартного оборудования LADA Vesta входят полностью светодиодная оптика спереди и сзади, две подушки безопасности, АБС, регулируемая по высоте и вылету рулевая колонка, запуск двигателя кнопкой, электростеклоподъемники всех дверей, электропривод и обогрев наружных зеркал, кондиционер и охлаждаемый перчаточный ящик, дисковые тормоза задних колес и другие опции. Для стартовой комплектации будет доступен выбор из 90 или 106-сильного двигателя в тандеме с 5-ступенчатой механической коробкой передач. Список дополнительных комплектаций и опций LADA Vesta будет объявлен в момент старта продаж, о чем будет сообщено дополнительно.
Внешний вид рестайлинговой LADA Vesta отличается новым дизайном радиаторной решетки, новой полностью светодиодной оптикой и более рельефным дизайном бамперов. Что касается интерьера, на передней панели и подлокотниках применено мягкое покрытие. Изменены кнопки и органы управления. Повышена практичность салона, в частности, на обивке задних дверей появились карманы под напитки, а для переднего пассажира предусмотрена ниша для мобильного телефона, который можно подзарядить от отдельной USB-розетки. Одно из заметных нововведений – цифровая приборная панель и мультимедийная система LADA EnjoY Vision Pro с 10-дюймовым экраном и сервисами Яндекс в старших комплектациях.
По словам руководителя дилерского направления автомобильного маркетплейса FRESH Дениса Решетникова, за счет доступной стоимости рестайлинговая версия LADA Vesta должна попасть в список автомобилей, которые можно приобрести в рамках госпрограммы льготного кредитования, что может положительно отразиться как на продажах самой модели, так и на общих объемах реализации АВТОВАЗа. Сам автоконцерн планирует в 2023 году выпустить до 100 тыс. обновленной LADA Vesta в случае, если на автомобиль будет высокий спрос.
В свою очередь, директор по развитию компании «Прагматика» Александр Шапринский отмечает ограничение в продаже на сегодняшний день – возможные неритмичные поставки из-за санкционного давления. По его мнению, всё, что произведут и поставят, будет реализовано благодаря популярности модели у потребителей. Выход LADA Vesta, несомненно, приведет к увеличению доли рынка АВТОВАЗа.
«Не думаю, что выпуск рестайлинговой Vesta позволит АВТОВАЗу серьезно увеличить свою долю. Все-таки причины ее снижения – это, в том числе, активный выход на рынок китайских брендов. Поэтому какое-то незначительное увеличение доли будет, но, скорее, мы увидим перераспределение внутри текущих объемов продаж LADA, и Vesta просто отберет часть доли у Granta. Безусловно, новинка спровоцирует определенный интерес к бренду. Особенно, если автовазовцы смогут запустить качественную маркетинговую кампанию», – резюмирует директор по маркетингу и ИТ Группы компаний «Петровский» Сергей Новосельский.
О том, какие модели станут основными конкурентами рестайлинговой LADA Vesta, – читайте в нашей рубрике «Вопрос эксперту».
Фото: АВТОВАЗ