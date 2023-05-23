УАЗ наладит сборку автомобилей на Кубе

Ульяновский автозавод планирует запустить отверточную сборку автомобилей на Кубе. Такое решение было принято по итогам переговоров, проведенных между представителями УАЗа и кубинских предприятий, пишет газета «Известия» со ссылкой на собственные источники.

Кубинскую сторону интересуют в первую очередь автомобили УАЗ «Профи», а также автомобили скорой помощи, созданные на базе «Буханки». Первая партия машинокомплектов отправится на Кубу в июле-августе 2023 года. Также в республике планируется создание сервисных центров по ремонту и обслуживанию автомобилей УАЗ.

Напомним, Ульяновский автозавод возобновил серийные поставки автомобилей на Кубу в марте 2019 года после того, как внедорожники УАЗ «Патриот» и «Пикап», легкий грузовик УАЗ «Профи» успешно прошли испытания в Институте транспорта Кубы. За всю историю экспорта Ульяновский автозавод поставил в эту республику более 30 тыс. автомобилей, которые используются в армии, полиции, медицине и различных отраслях народного хозяйства.

Во сколько обходится содержание автомобилей УАЗ, можно рассчитать при помощи «Калькулятора оценки стоимости владения».

Фото: УАЗ