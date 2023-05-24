«ComAuto – 2023»: главные темы и спикеры завтрашнего форума

Завтра, 25 мая, в рамках Международной выставки коммерческого транспорта и технологий COMvex открывается форум автомобильного бизнеса «ComAuto – 2023». Организатор форума – аналитическое агентство «АВТОСТАТ» – подготовило обширную программу с участием как собственных экспертов, так и приглашенных.

Об основных трендах и прогнозах на рынке коммерческой техники расскажет исполнительный директор агентства «АВОСТАТ» Сергей Удалов. С прогнозом развития этого сектора автобизнеса выступит ведущий аналитик агентства Виктор Пушкарев.

Отдельный блок программы организаторы отвели спецтехнике и спецоборудованию. В рамках этого блока Марьян Герасимов (АО «Электронный паспорт») подготовил интересный доклад по цифровизации в отрасли, Тимур Липа («АвтоСпецтехника») расскажет об изменениях восприятия рынка коммерческой техники со стороны продавцов и покупателей, а Иван Марьянов (ООО «Центр технического оборудования») поделится наблюдениями о том, как за последний год изменились маркетинг и продажи в данном сегменте авторынка.

Всем интересно, с какими планами вступили в 2023 год и как их выполняют производители (КАМАЗ, МАЗ, Sollers) и дистрибьюторы коммерческой техники, какую выбрали для себя стратегию на ближайшие месяцы и годы. Президент Ассоциации транспортных экспертов и специалистов Тарас Коваль темой своего выступления заявил не только мотивацию развития рынка грузовой автомобильной техники, но и прокрастинацию.

О влиянии таможенного регулирования на рынок в данном сегменте и в целом на международную торговлю в современных условиях расскажет Владислава Грицкова (менеджер группы международного регулирования и торговли Б1). Международные горизонты раздвинем также вместе с докладчиком из Индии: президент BOCI (конфедерация автобусов и легковых автомобилей Индии) Прасанна Патвардхан поделится опытом в отношении организации и регулирования пассажирских перевозок в стране с многомиллионным населением.

Конференции, организованные аналитическим агентством «АВТОСТАТ», многие участники ценят за то, что помимо актуальной статистики и глубокой аналитики по состоянию рынка, на встречах они получают немало практических кейсов, которые реально помогают как в кризисных ситуациях, так и в развитии бизнеса. На форум приглашено немало ярких спикеров, которые расскажут, есть ли сегодня на рынке комтранса альтернатива китайским брендам, какие новые возможности открываются для грузового автосервиса после ухода некоторых европейских и японских дилеров, каким должен быть эффективный сайт для дилеров и дистрибьюторов комтранса и о многом другом. Полную программу форума можно посмотреть здесь.

Напомним, местом проведения форума автомобильного бизнеса «ComAuto – 2023» в этом году стал Красногорск (Московская область), МВЦ «Крокус Экспо». Но наряду с офлайн-форматом предусмотрено и онлайн-участие, причем бесплатное. Для этого необходимо зарегистрироваться по ссылке. После этого вам будет выслан промокод на посещение выставки COMvex.

Ждем вас на форуме!