За 4 месяца 2023 года в России было продано 632 автомобиля TANK

С января по апрель нынешнего года объем реализации новых автомобилей TANK в нашей стране составил 632 единицы. Об этом сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*.

76% от этого количества пришлось на модель TANK 300 (479 шт.), остальные 24% составили продажи TANK 500 (153 шт.).

Если рассматривать региональную структуру реализации, то примерно каждый четвертый автомобиль TANK был продан в Москве (166 шт.), каждый пятый – в Санкт-Петербурге (125 шт.), а каждый десятый – в Подмосковье (65 шт.). Также в ТОП-5 субъектов РФ по объемам реализации TANK попали Нижегородская и Кемеровская области (45 и 37 шт. соответственно).

Более подробно об автомобиле TANK 300 можно узнать в специальном материале, который опубликован в разделе «Шоу-рум».

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: TANK