Dongfeng представляет в России спортседан Shine Max за 2,99 млн рублей

Компания Dongfeng расширяет модельный ряд в России новым спортивным седаном Shine Max, который скоро появится у официальных дилеров. Новинка будет доступна в единственной комплектации стоимостью 2 млн 990 тыс. рублей, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Спортивный облик Dongfeng Shine Max подчеркивают рельефные передние крылья, задний монофонарь во всю ширину кузова, передний и задний спойлеры. Обращает внимание крупная черная решетка радиатора с объемными элементами. Кроме того, автомобиль получил полностью светодиодную оптику. Благодаря тщательно продуманной форме кузова с ниспадающей задней частью крыши, удалось достичь коэффициента аэродинамического сопротивления Cx 0,27.

Shine Max построен на модульной платформе DSMA, которая используется для многих моделей Dongfeng. Ее отличают многорычажная задняя подвеска, поперечно расположенный двигатель, основной передний привод, электроусилитель рулевого управления. Также платформа применяется для моделей с электрическим приводом.

Под капотом автомобиля установлен безальтернативный бензиновый турбированный двигатель объемом 1476 куб.см. Агрегат с непосредственным впрыском развивает 190 л.с. и 320 Нм крутящего момента, который доступен в диапазоне 2000 – 4000 об/мин. В трансмиссии установлена 7-ступенчатая роботизированная коробка передач Getrag 7DCT300 с двумя «мокрыми» сцеплениями, передающая момент на передние колеса.

При средних габаритах 4797 х 1870 х 1475 мм и колесной базе 2770 мм, Dongfeng Shine Max отличается просторным салоном. Сиденья и мультифункциональный руль отделаны перфорированной кожей. Необходимая информация выводится на приборную ЖК-панель Light Phantom размером 12,3 дюйма. Управление основными функциями и настройками сосредоточено на 10,25-дюймовом сенсорном экране. Эргономику обеспечивают передние сиденья с электроприводами в 6 и 4 направлениях, регулируемый по наклону и вылету руль. Водительское сиденье имеет функции вентиляции и массажа. Внешние зеркала заднего вида – с обогревом, памятью и автоматическим складыванием. Комфортную атмосферу в салоне поддерживает автоматический климат-контроль с отдельными воздуховодами для задних пассажиров. В крыше предусмотрен панорамный люк Skylight с интеллектуальным датчиком и автоматическим закрытием в случае дождя. Мультимедийный пакет включает фирменную систему объемного звучания Jamo с 9 динамиками, Bluetooth, передние и задние разъемы USB, беспроводную зарядку смартфона.