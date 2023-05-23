Брянский дилер «БН-Моторс» построил завод для выпуска легких коммерческих автомобилей

Компания «БН-Моторс» завершила строительство автозавода в Брянской области, на котором планируется наладить производство легких коммерческих автомобилей. Об этом порталу «Авто.ру» рассказал председатель совета директоров «БН-Моторс» Алексей Подщеколдин. Планируется, что первой моделью на конвейере предприятия станет компактный коммерческий грузовик формата Hyundai Porter. Автомобили будут выпускаться из машинокомплектов китайского партнера, название которого пока не раскрывается. По словам Подщеколдина, производство легковых автомобилей в Брянске пока не планируется, так как их проще импортировать из Китая.

«Конечно, в КНР есть LCV, например, таких марок как Wuling, Changan, Foton, которые могли бы заменить европейские и корейские бренды. Однако, чтобы конкурировать с отечественными марками ГАЗ и УАЗ, им необходимо, во-первых, создать в РФ масштабные торгово-сервисные сети, провести локализацию производства и обеспечить бесперебойную поставку запчастей (по примеру ушедшей компании Ford), а, во-вторых, выполнить адаптацию своих машин под российские условия», – комментирует заместитель начальника отдела аналитики агентства «АВТОСТАТ» Виктор Пушкарев.

В свою очередь, генеральный директор ГК «Современные транспортные технологии» Олег Марков отмечает, что традиционно доля китайских игроков на рынке LCV минимальна, поскольку потребности клиента низкого и среднего ценового сегмента полностью закрыты отечественными заводами. Однако потенциально с восстановлением экономики и ростом емкости рынка легкой коммерческой техники будет расти и интерес новых азиатских игроков к данному сегменту.

Подробнее о перспективах рынка коммерческих автомобилей в России – читайте в нашей рубрике «Вопрос эксперту», подготовленной в преддверии форума «ComAuto – 2023», который агентство «АВТОСТАТ» проведет 25 мая в Москве.

Фото: «АвтоБизнесРевю»