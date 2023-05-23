АВТОВАЗ повышает тарифные ставки и оклады работникам на 9%

АВТОВАЗ с июля 2023 года повышает тарифные ставки и оклады работникам на 9%. Соответствующее решение было принято руководством предприятия и представителями профсоюзной организации на заседании согласительной комиссии, сообщает пресс-служба АВТОВАЗа.

Как отмечается, ежегодная индексация тарифных ставок и окладов закреплена в коллективном договоре АВТОВАЗа и определяется показателями производственно-хозяйственной деятельности предприятия и ростом величины прожиточного минимума трудоспособного населения по Самарской области. В частности, на согласительной комиссии были отмечены принятые в 2022 году решения по поддержанию покупательной способности заработной платы в части опережающего повышения тарифных ставок и окладов, выплаты премий, установление дополнительных ежемесячных выплат рабочим и линейному персоналу.

Напомним, ранее из-за срыва поставок ряда комплектующих АВТОВАЗ перенес летний корпоративный отпуск, который был запланирован на три недели с 24 июля, на период с 29 мая по 19 июня. Как рассчитывают на АВТОВАЗе, это решение позволит компании выиграть время и заменить поставщиков комплектующих, что обеспечит более ритмичную работу во второй половине 2023 года.

«Несмотря на продолжающееся санкционное давление и ежедневные риски с поставками комплектующих, АВТОВАЗ подтверждает свои планы выпустить в 2023 году 400 тыс. автомобилей. В мае мы вывели сборку LADA Vesta на двухсменный режим – это позволит увеличить объем выпуска автомобилей в ближайшие месяцы. Коллектив АВТОВАЗа и предприятия-партнеры ведут постоянную работу по обеспечению стабильного производства автомобилей, ставя в приоритет неизменно высокий уровень качества», – заявил президент АВТОВАЗа Максим Соколов.

Фото: АВТОВАЗ