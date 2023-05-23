Новый электрокар Tigarbo поступит в продажу с 1 июня 2023 года

Компания «Тигарбо Эко» с 1 июня начнет продажи электромобиля Elecar 5E-Tigarbo 4+2, который в апреле успешно прошел дорожные испытания. Благодаря отсутствию импортных запчастей и узлов сроки производства новинки сокращены в два раза, сообщает пресс-служба «Тигарбо Эко».

Новый электрокар производится на предприятии компании «Тигарбо Эко» в городе Каменск-Шахтинский Ростовской области. В первую очередь он предназначен для использования на закрытых территориях (в парках, гостиничных комплексах, коттеджных поселках, на набережных, между объектами спортивной инфраструктуры и проч.), например, для перемещения клиентов или семейных прогулок. При этом электромобиль сертифицирован для эксплуатации на дорогах общего пользования, его можно поставить на учет в ГИБДД.

Elecar 5E-Tigarbo 4+2 оснащен электродвигателем мощностью 10 кВт и аккумуляторной батареей емкостью 116 Ач. Машина обладает запасом хода на одном заряде до 120 км и заряжается от электросети 220 В за восемь часов. Снаряженная масса автомобиля составляет 750 кг. Максимальная скорость машины составляет 40 км/ч, однако по запросу клиента ее можно увеличить или уменьшить.

«Тигарбо Эко» намерена расширять модельный ряд электротранспорта: компания приступила к производству грузовой модели электрокара, которая может тянуть состав пассажирских прицепов, что особенно актуально для парковых зон. Также планируется создание модели на электрическом ходу с повышенной проходимостью для экстремального бездорожья.

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Фото: «Тигарбо Эко»