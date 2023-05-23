УАЗ «Патриот» имеет лучшую остаточную стоимость среди отечественных автомобилей

В рамках исследования «Сохранность остаточной стоимости автомобиля (Residual value)» эксперты агентства «АВТОСТАТ» определили 3-летние модели российских брендов, которые имеют лучшую остаточную стоимость в 1 квартале 2023 года.

Согласно результатам исследования, данный рейтинг по итогам отчетного периода возглавляет внедорожник УАЗ «Патриот», который оснащается двигателем 2,7 л и механической КП. Через три года после покупки, совершенной в 1 квартале 2020 года, индекс Residual value у этой модели в среднем составляет 143,4%.

Эксперты отмечают, что владельцы многих 3-летних отечественных (а также иностранных) автомобилей в настоящее время могут продать их дороже той цены, за которую они были куплены. Причина – резкий рост цен на машины, который случился весной прошлого года.

Далее в этом рейтинге следуют сразу несколько моделей LADA. Так, показатели остаточной стоимости универсалов LADA Largus Cross и LADA Largus (оба имеют мотор 1,6 л и МКП) составили 141,7% и 141,3% соответственно.

За «ларгусами» расположился универсал LADA Vesta SW Cross (140,3%), который имеет тот же силовой агрегат. Результаты других отечественных машин находятся ниже отметки в 140%. Подробная информация о них и других моделях содержится в исследовании «Сохранность остаточной стоимости автомобиля (Residual value)», который можно заказать в агентстве «АВТОСТАТ».

Фото: УАЗ