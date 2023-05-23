АВТОВАЗ запустит производство автомобилей LADA в Петербурге в рамках ПМЭФ

АВТОВАЗ на ближайшем Петербургском международном экономическом форуме запустит конвейерную линию по сборке автомобилей на заводе в Санкт-Петербурге вместе с китайским партнером, сообщил агентству «ТАСС» глава компании Максим Соколов. При этом он не раскрыл, какие автомобили будут выпускаться на предприятии «ЛАДА Санкт-Петербург».

Между тем, в рамках прошедшей в Сочи дилерской конференции АВТОВАЗ продемонстрировал ее участникам новый кроссовер LADA X-cross 5, который является перелицованной версией FAW Bestune T77.

«Мы предполагаем, что кроссовер LADA X-cross 5 будет представлен в ценовом диапазоне от 1,8 до 2 млн рублей, что, возможно, позволит успешно запустить новый автомобиль в линейке LADA. По нашему мнению, развести этот автомобиль с его китайским аналогом потенциально вероятно за счет преимуществ локальной сборки и, конечно, его комплектации. На российском рынке основными конкурентами для LADA X-cross 5, несомненно, будут все китайские бренды, которые сейчас активно появляются в дилерской сети, а также кроссовер «Москвич 3», – рассказала агентству «АВТОСТАТ» коммерческий директор ГК «ТрансТехСервис» Юлия Бубнова.

О перспективах LADA X-cross 5 на российском рынке – читайте в нашей рубрике «Вопрос эксперту».

Фото: «Прагматика»