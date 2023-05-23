Мировые продажи OMODA С5 установили новый рекорд

Первая модель марки OMODA – компактный кроссовер OMODA С5 – продолжает набирать популярность по всему миру. В апреле экспортные продажи этой модели впервые преодолели отметку в 10 тыс. экземпляров за один месяц и составили 10781 единицу, что на 9% выше показателя марта, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

По данным Китайской федерации пассажирского транспорта, в период с января по апрель 2023 года кроссовер OMODA С5 разошелся по всему миру тиражом 37895 экземпляров, позволив модели занять шестое место по экспортным продажам среди всех китайских автомобилей.

В России по итогам первого квартала 2023 года официальными дилерами OMODA было реализовано 5605 автомобилей, что позволило марке занять пятое место в сегменте легковых моделей и четвертое – в рейтинге китайских производителей. А по показателю динамики продаж марка OMODA заняла первое место среди всех брендов из КНР.

В апреле текущего года OMODA С5 продемонстрировала высокие результаты продаж на новых рынках Восточной Европы и Мексики, заняв первое место в своем сегменте. В четвертом квартале 2023 года состоится еще одна глобальная премьера от OMODA: марка планирует представить электромобиль OMODA C5 EV.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», Россия занимает 45% в мировых продажах автомобилей OMODA, являясь для марки крупнейшим рынком. На сегодняшний день OMODA представлена в нашей стране компактным кроссовером C5. Автомобиль доступен для заказа, как с передним, так и полным приводом, а также с двумя типами силовых агрегатов. В частности, турбированным 147-сильным мотором объемом 1,5 литра, сопряженным с бесступенчатой коробкой передач, а также 1,6-литровым двигателем мощностью 150 л.с. в связке с 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией с двойным «мокрым» сцеплением.

Кроме того, совсем скоро в России начнутся продажи седана OMODA S5. В базовой версии модель оснащена 1,5-литровым атмосферным бензиновым двигателем мощностью 113 л.с., работающим в паре с бесступенчатой коробкой передач CVT. Более производительный турбированный мотор объемом 1,5 литра и мощностью 147 л.с., сопряженный с вариатором, доступен в более старших версиях.

Как говорит заместитель генерального директора по продажам новых автомобилей АГ «АВИЛОН» Алексей Стариков, OMODA позиционирует себя как бренд, выпускающий современные молодежные автомобили с футуристичным дизайном экстерьера и интерьера, чем модели и будут привлекать именно молодую аудиторию. Безусловно, это создаст внутреннюю конкуренцию как с более массовыми автомобилями Chery, так и с премиальными EXEED, но в совокупности все эти бренды перекрывают потребности основных сегментов потребителей, что обеспечит им большой рост доли рынка.



Фото: OMODA