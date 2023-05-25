Дилеры назвали конкурентов рестайлинговой LADA Vesta

Флагманская LADA Vesta возвращается в продажу спустя более года с момента приостановки ее производства. Эксперты, опрошенные агентством «АВТОСТАТ», рассказали, какие конкуренты у нее появились за время отсутствия на рынке.

По словам руководителя дилерского направления автомобильного маркетплейса FRESH Дениса Решетникова, изначально рестайлинговая версия LADA Vesta позиционировалась заводом-производителем как конкурент или в текущих реалиях, скорее, аналог таких моделей, как Kia Rio, Hyundai Solaris, Volkswagen Polo и Skoda Rapid. Однако отсутствие таких базовых функций безопасности, как ABS и ESP, вряд ли обеспечат полное импортозамещение ушедших из России иномарок. При этом модель будет выгодно смотреться на их фоне по стоимости. Еще одним преимуществом новой LADA Vesta NG станет наличие различных вариаций кузова – седан, универсал SW, кросс-седан и кросс-универсал SW Cross, что выделит ее среди конкурентов из Китая, таких как Kaiyi E5, BAIC U5 Plus, а также OMODA S5. А вот оснащение «Весты» будет уступать некоторым китайским моделям, например, OMODA S5.

В свою очередь, директор по развитию компании «Прагматика» Александр Шапринский отмечает, что помимо Kaiyi E5 и BAIC U5 Plus, на рынке совсем недавно появился еще один китайский седан – Changan Alsvin, отгрузки которого начнутся дилерам в ближайшие недели. Преимущества LADA Vesta – это доступная цена, доступность запчастей, низкая стоимость обслуживания и механическая коробка передач, что особенно актуально для региональных городов.

«Абсолютно точно Vesta сможет конкурировать с китайскими седанами в масс-сегменте. Автомобиль знаком своему клиенту, завоевал массу поклонников, там нет никаких сюрпризов с обслуживанием – у АВТОВАЗа огромная дилерская сеть, которая уже работает по четким стандартам. Брендам вроде Kaiyi, BAIC и другим еще приходится завоевывать рынок, приучать к себе клиентов. Поэтому пока перевес точно на стороне LADA. Что касается пересечения с OMODA, то его нет ни по характеристикам, ни по цене. Самая дорогая Vesta Sport сейчас стоит меньше 1,7 млн рублей. А OMODA S5 только стартует с 2,1 млн. Даже если предположить повышение цены при рестайлинге, не думаю, что клиенты будут сильно пересекаться. Кроме того, OMODA S5 больше, чем на 20 см длиннее, чем Vesta», – считает директор по маркетингу и ИТ Группы компаний «Петровский» Сергей Новосельский.

Руководитель пресс-службы агентства «АВТОСТАТ» Азат Тимерханов тоже уверен, что в нынешних условиях конкурентами LADA Vesta NG могут быть только китайские модели, которые официально поставляются в Россию. «Прежде всего, это седаны Kaiyi E5, BAIC U5 Plus, Changan Alsvin. Но объявленная минимальная цена новой «Весты» оказывается заметно ниже, чем у конкурентов, поэтому пересечься с ними она может только в более дорогих версиях. Это будет одним из главных преимуществ отечественной модели. Помимо этого, на ее стороне будет играть и разнообразие кузовов – не только седан, но и универсал, а также кросс-версия. А вот среди недостатков на первом этапе можно назвать более слабый и древний двигатель (8-клапанный на 90 л.с.) и отсутствие автоматической КП. Но со временем эти «минусы» устранят, поэтому LADA Vesta NG имеет очень хорошие шансы вернуться в число лидеров российского авторынка. Вряд ли она скинет с первого места «Гранту», но отобрать часть покупателей у нее все же сможет», – резюмирует эксперт.

О том, сможет ли рестайлинговая LADA Vesta стать заменой ушедшим иномаркам во главе с Kia Rio и Hyundai Solaris, – читайте в нашей рубрике «Вопрос эксперту».

Фото: АВТОВАЗ